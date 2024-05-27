В Красногорске проведут комплексное благоустройство дворовых территорий

Фото: пресс-служба администрации городского округа Красногорск
Пять дворовых территорий комплексно благоустроят в Красногорске. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Красногорск.
В городском округе Красногорск стартовали работы по комплексному благоустройству территорий.
На сегодняшний день уже провели замену асфальтового покрытия и приступили к обустройство пешеходной инфраструктуры и парковок.Кроме того, во дворах проведут озеленение и установят камеры системы «Безопасный регион».
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«Обновление затронут дворы в деревне Путилково у домов 14 и 15, на ул. Георгия Димитрова, ул. Железнодорожная у домов 23, 24. Также благоустройство пройдет в поселке Мечниково у д.22, Павшинский бульвар, д.24, 26, 29 и в поселке Нахабино, ул. Молодежная, д.10», — подчеркнули в пресс-службе.
На сегодняшний день уже провели замену асфальтового покрытия и приступили к обустройство пешеходной инфраструктуры и парковок.Кроме того, во дворах проведут озеленение и установят камеры системы «Безопасный регион».
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Мира Полтева