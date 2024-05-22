В Московской области провели марафон «150 приседаний» для долголетов

В Красногорске прошел марафон «150 приседаний» для участников «Активного долголетия». Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Красногорск.
Мероприятие проходило на территории парка «Ивановские пруды».
Марафон проводится в округе ежегодно и подготовку к нему участники «Активного долголетия» начинают готовится с сентября по специальной методике.
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«В рамках Всероссийского Дня здоровья провели ежегодную акцию. Наши участники проекта «Активное долголетие» сделали 150 приседаний. Мероприятие прошло с соблюдением определенных методик и правильного выполнения упражнений под чутким руководством инструктора», — подчеркнул исполнительный секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Богдан Андриянов.
Марафон проводится в округе ежегодно и подготовку к нему участники «Активного долголетия» начинают готовится с сентября по специальной методике.
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Мира Полтева