Красногорский завод им. Зверева организовал фотовыставку в ГУМе

Фото: пресс-служба администрации г.о. Красногорск/Ксения Засецкая
Выставку работ фотохудожницы Ксении Засецкой организовал фирменном выставочно-торговом центре «Зенит» в ГУМе Красногорский завод имени С. А. Зверева (КМЗ), выставка называется «Зенит. Засецкая» «Фотография как искусство», сообщает пресс-служба администрации городского округа Красногорск.
«На выставке представлены фотографии, которые Ксения сделала во время путешествий по России и за рубежом. Все снимки сделаны на фототехнику красногорского предприятия — цифровую дальномерную камеру «Зенит-М» с объективами Зенитар 35 mm f/1.0 и Зенитар 50 mm f/1.0», — говорится в сообщении.Ксения Засецкая — кинооператор и фотохудожник, она специализируется на документалистике и магическом реализме. Выставка работ в ГУМе продлится до 31 октября.
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