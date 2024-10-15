Прилепин, Хабенский, Михалков: Путин обновил состав совета по культуре и искусству

Фото: сайт Кремля
Президент России Владимир Путин обновил состав совета при президенте РФ по культуре и искусству, включив в него, в том числе, писателя Захара Прилепина, актера Константина Хабенского и режиссера Никиту Михалкова. Это следует из текста указа, подписанного главой государства.
Исходя из опубликованного документа, кинорежиссер Карен Шахназаров остался на посту заместителя председателя совета, секретарем совета по-прежнему является помощник президента РФ Владимир Мединский.
В состав совета по культуре и искусству также вошли певец Ильдар Абдразаков, актер Константин Хабенский, режиссер Никита Михалков, гендиректор Первого Константин Эрнст, писатель Захар Прилепин.
Несколько прежних членов совета остались на своих местах, среди них народный артист России Николай Цискаридзе и певица Полина Гагарина.
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В состав совета по культуре и искусству также вошли певец Ильдар Абдразаков, актер Константин Хабенский, режиссер Никита Михалков, гендиректор Первого Константин Эрнст, писатель Захар Прилепин.
Несколько прежних членов совета остались на своих местах, среди них народный артист России Николай Цискаридзе и певица Полина Гагарина.
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Данил Пономарев