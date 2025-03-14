Критик назвал заложницей образа Уварову, сыгравшую Катю в «Не родись красивой»

Нелли Уварова (РИА Новости/Екатерина Чеснокова)
Кинокритик Александр Горбунов назвал заложницей образа актрису Нелли Уварову, которая сыграла роль Кати Пушкаревой в сериале «Не родись красивой». По его словам, все дело в том, что сериал был очень продолжительным — 200 серий.
В беседе с NEWS.ru он также подчеркнул, что в отличие от многих коллег по цеху, Уварова не исчезла с экрана, а продолжила успешно строить актерскую карьеру и не боялась экспериментов.
Читайте также:
В России выходит в прокат фильм «Отряд Светлячков» о «попаданце» в ВОВ
Кинокритик объяснил, из-за чего у Юры Борисова появилось так много хейтеров
Видела войну, пережила выкидыш и занимается благотворительностью: как живет актриса Нелли Уварова
«В сериале «Адаптация» о «Газпроме» она сыграла секретаршу главного босса, сексуальную героиню, что было неожиданно, так как ее все помнят по роли дурнушки. Она справилась и сделала это на высоком уровне», — поделился Горбунов.В эту пятницу, 14 марта, Нелли Уварова отмечает свое 45-летие. За свою карьеру она снялась в множестве фильмов и сериалов, включая «Атлантида», «Адаптация» и «Последний министр».
Читайте также:
В России выходит в прокат фильм «Отряд Светлячков» о «попаданце» в ВОВ
Кинокритик объяснил, из-за чего у Юры Борисова появилось так много хейтеров
Видела войну, пережила выкидыш и занимается благотворительностью: как живет актриса Нелли Уварова
Данил Пономарев