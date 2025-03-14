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Критик назвал заложницей образа Уварову, сыгравшую Катю в «Не родись красивой»

Нелли Уварова (РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Нелли Уварова (РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Кинокритик Александр Горбунов назвал заложницей образа актрису Нелли Уварову, которая сыграла роль Кати Пушкаревой в сериале «Не родись красивой». По его словам, все дело в том, что сериал был очень продолжительным — 200 серий.
В беседе с NEWS.ru он также подчеркнул, что в отличие от многих коллег по цеху, Уварова не исчезла с экрана, а продолжила успешно строить актерскую карьеру и не боялась экспериментов.
«В сериале «Адаптация» о «Газпроме» она сыграла секретаршу главного босса, сексуальную героиню, что было неожиданно, так как ее все помнят по роли дурнушки. Она справилась и сделала это на высоком уровне», — поделился Горбунов.
В эту пятницу, 14 марта, Нелли Уварова отмечает свое 45-летие. За свою карьеру она снялась в множестве фильмов и сериалов, включая «Атлантида», «Адаптация» и «Последний министр».

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#культура
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#кино
#театр
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Подмосковный школьников пригласили на конкурс в честь 185-летия Чайковского
14 марта 2025, 18:17

Фото: пресс-служба акции «Музыка на все времена»

Всероссийская акция «Музыка на все времена», приуроченная к 185-летию композитора П.И. Чайковского, будет проходить с 25 марта по 15 апреля, принять участие в запланированном в рамках акции творческом соревновании приглашаются школьники всех регионов России, включая Московскую область, сообщает пресс-служба мероприятия.
«Конкурс будет проводиться в четырёх номинациях: «Вокал», «Инструментальное творчество», «Изобразительное искусство» и «Вокал». Работу можно подготовить в одной или сразу нескольких номинациях и оставить заявку на участие в личном кабинете на сайте «Культурадляшкольников.РФ», — говорится в сообщении.
Жюри, состоящее из известных деятелей культуры и искусства России, выберет 100 лучших работ, которые будут размещены на портале проекта «Культура для школьников».

Подробная информация о конкурсе размещена по ссылке.

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#школьники
#культура
#конкурс
#творчество
#россия
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Фестиваль классической музыки «Кантата» пройдёт в десяти регионах России
14 марта 2025, 18:01

Фото: пресс-служба фестиваля «Кантата»

Пятый международный фестиваль классической музыки «Кантата», приуроченный ко Дню России, будет проходить в десяти регионах страны с 12 по 15 июня, сообщает пресс-служба мероприятия.
«В программу фестиваля, помимо концертов, входят семинары и лекции на тему как музыки, так и философии и архитектуры, а также творческие встречи с деятелями культуры и мастер-классы. Кроме того, запланированы иммерсивные спектакли, посвящённые классическому искусству, кинопоказы и презентации книг», — говорится в сообщении.
В рамках фестиваля «Кантата» также откроется выставка работ Международного конкурса молодых художников «Картина мира»: экспозиция из 14 произведений будет представлена в калининградском филиале Третьяковской галереи.

Фестиваль завершится гала-концертом в на острове Канта Калининграде.

Подробнее о мероприятии можно узнать по ссылке.

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#фестиваль
#музыка
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#день россии
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Актер из фильма «Крокодил-убийца» Пьетро Дженуарди скончался от лейкемии
Итальянский актер Пьетро Дженуарди скончался от лейкемии
14 марта 2025, 17:33

Фото: iStock/ SergeyPankratov

Итальянский актер Пьетро Антонио Дженуарди ушел из жизни. Он не дожил несколько недель до своего 63 дня рождения в мае, сообщило агентство ANSA со ссылкой на семью артиста.
Пьетро скончался сегодня утром в одной из римских клиник. Отмечалось, что Дженуарди диагностировали лейкемию — он попал в медицинское учреждение еще несколько месяцев назад.

Пьетро Дженуарди являлся разноплановым актером театра, кино и телевидения. Он начал сниматься с 1980-х и хорошо знаком ценителям жанрового кино. В фильмографии Дженуарди значатся проекты «Крокодил-убийца», «Врата в преисподнюю» Ленци, «Ужас Паганини» Коцци.

Всего в списке работ актера больше сорока отметок. Крайний раз Пьетро снимался в «мыльной опере» «Дамский рай», где артист исполнил роль Армандо Феррариса практически в 350 эпизодах шоу.

Ранее сообщалось, что ушел из жизни польский певец и актер театра, кино, телевидения Анджей Мирецкий. Ему было 92 года.

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#актёр
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#артист
#италия
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Скончался польский актер Анджей Мирецкий
10 марта 2025, 22:53

Фото: iStock/ NetPix

Ушел из жизни польский певец и актер театра, кино, телевидения Анджей Мирецкий. Ему было 92 года. Информация о смерти артиста появилась на сайте IMDb.
Отмечалось, что Мирецкий умер 1 марта 2025 года. Причина кончины актера пока неизвестна.

Анджей Мирецкий появился на свет в Варшаве в 1932 году, артист учился на актерском факультете Государственной высшей театральной школы. Мирецкий трудился во многих театрах, а на экране впервые появился в середине 1950-х. Публика знает Анджея по ролям в картинах «Ставка больше, чем жизнь», «Секрет Энигмы» и другим.

Ранее стало известно, что скончался 63-летний актер фильма «Гарри Поттер» Саймон Фишер-Беккер. Агент Саймона подтвердила информацию в соцсети. Фишер-Беккер умер 9 марта. Что стало причиной кончины — не уточняется.

Представительница артиста назвала его не только своим клиентом, но и близким человеком.

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#смерть
#актёр
#певец
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Умер 63-летний актер, сыгравший в «Гарри Поттере» и «Докторе Кто»
10 марта 2025, 22:05

Саймон Фишер-Беккер (Фото: кадр из сериала «Доктор Кто»)

Скончался 63-летний актер фильма «Гарри Поттер» Саймон Фишер-Беккер. Агент Саймона подтвердила информацию в соцсети.
Фишер-Беккер умер 9 марта. Что стало причиной кончины — не уточняется. Представительница артиста назвала его не только своим клиентом, но и близким человеком. Саймон знал своего агента 15 лет. Уточнялось, что еще Фишер-Беккер занимался писательством, являлся рассказчиком и хорошим оратором.

«Он очень помог мне, был добрым, любезным и интересовался всеми. Мои соболезнования его брату, племянникам, племянницам и другим близким, а также его легиону поклонников», — поделилась представительница актера.

В фильмографии Саймона есть такие проекты, как «Любовь щенка», «Доктор Кто» и «Гарри Поттер», где он перевоплотился в Толстого монаха.

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#смерть
#актёр
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