Видела войну, пережила выкидыш и занимается благотворительностью: как живёт актриса Нелли Уварова

Нелли Уварова (РИА Новости/Владимир Федоренко)
Дебют актрисы Нелли Уваровой на большом экране состоялся в фильме «Полетели», а дальше были «Бумер» и «Я остаюсь». Но популярной артистка стала после того, как вышел сериал «Не родись красивой», в котором она исполнила роль Кати Пушкарёвой.
О том, что Нелли Уваровой пришлось пережить в детстве, об отношениях с мужьями, а также о том, чем сейчас занимается актриса, читайте в материале «Радио 1».
Нелли Уваровой было два года, когда семья переехала в Тбилиси, где жили родители её матери. В 1991 году в стране началась гражданская война. Через три года, в 1994-м, Нелли вместе с семьёй переехала в Москву, она и её близкие получили статус беженца, так как не было ни жилья, ни денег, ни работы.
В 1997 году Уварова окончила школу и поступила на актёрский факультет ВГИКа (мастерская Г. Г. Тараторкина).
Игру актрисы можно увидеть в таких лентах, как «Атлантида», «Тяжёлый песок», «Последний министр», «Содержанки», «Американец» «Многодетство» «Неверные» и других. По данным сервиса «Кинопоиск», всего в фильмографии артистки указано 40 работ.
В 2005 году Нелли Уварова вышла замуж за режиссёра Сергея Пикалова, он является одним из создателей сериала «Не родись красивой». В эфире программы «Судьба человека» актриса рассказала, что в то время, когда у неё были отношения с Пикаловым, она находилась на пике популярности. Бесконечные съёмки, чрезмерное внимание к её персоне — всё это привело к расставанию.
Нелли Уварова (РИА Новости/Владимир Федоренко)
После развода актриса начала отношения с актёром Александром Гришиным. В 2011 году у них родилась дочь Ия, тогда же пара зарегистрировала брак. В 2016 году Уварова родила сына Игнатия. Также актриса призналась, что пережила выкидыш.
Сегодня Нелли занимается благотворительностью и продолжает творческую деятельность. Она работает в Российском академическом молодёжном театре (РАМТ), гастролирует с антрепризами, ставит спектакли и снимается в кино. В марте 2025 года стартовал сериал «Между нами химия», в съёмках которого Уварова приняла участие. Также актриса задействована в проекте «80 ударов в минуту».
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Свидетель войны
Нелли Уваровой было два года, когда семья переехала в Тбилиси, где жили родители её матери. В 1991 году в стране началась гражданская война. Через три года, в 1994-м, Нелли вместе с семьёй переехала в Москву, она и её близкие получили статус беженца, так как не было ни жилья, ни денег, ни работы.
«В девять лет я услышала первые выстрелы. В 11 я временами пряталась под кроватью. В 14 лет мы навсегда уезжали из Тбилиси, машину почему-то обстреливали. Мы практически убегали ради мира, ради будущего. Сегодня уже и оглядываться не приходится: сегодня война догоняет тебя в твоём собственном доме. И как всё это может снова происходить?» — говорила актриса в 2014 году.Нелли Уварова в спектакле «Женщины Лазаря» на сцене РАМТ (РИА Новости/Владимир Федоренко)
В 1997 году Уварова окончила школу и поступила на актёрский факультет ВГИКа (мастерская Г. Г. Тараторкина).
В каких фильмах и сериалах ещё снималась Нелли Уварова
Игру актрисы можно увидеть в таких лентах, как «Атлантида», «Тяжёлый песок», «Последний министр», «Содержанки», «Американец» «Многодетство» «Неверные» и других. По данным сервиса «Кинопоиск», всего в фильмографии артистки указано 40 работ.
Личная жизнь
В 2005 году Нелли Уварова вышла замуж за режиссёра Сергея Пикалова, он является одним из создателей сериала «Не родись красивой». В эфире программы «Судьба человека» актриса рассказала, что в то время, когда у неё были отношения с Пикаловым, она находилась на пике популярности. Бесконечные съёмки, чрезмерное внимание к её персоне — всё это привело к расставанию.
«Я беру на себя ответственность за развод с Сергеем. Я вела себя очень плохо, срывалась. При этом мы продолжали быть близкими людьми, общаться. Однажды он признался мне, что встретил девушку, и я была так рада. Тогда скрывать расставание было уже неприлично», — поделилась она.
Нелли Уварова (РИА Новости/Владимир Федоренко)
После развода актриса начала отношения с актёром Александром Гришиным. В 2011 году у них родилась дочь Ия, тогда же пара зарегистрировала брак. В 2016 году Уварова родила сына Игнатия. Также актриса призналась, что пережила выкидыш.
«Вторая беременность у меня была полна приключений. <…> И как я всё это пережила? <…> Мне было так страшно, потому что между первым и вторым ребёнком у меня была потеря. <…> Муж меня поддерживал <…>», — вспоминала актриса.
Как сейчас живёт Нелли Уварова
Сегодня Нелли занимается благотворительностью и продолжает творческую деятельность. Она работает в Российском академическом молодёжном театре (РАМТ), гастролирует с антрепризами, ставит спектакли и снимается в кино. В марте 2025 года стартовал сериал «Между нами химия», в съёмках которого Уварова приняла участие. Также актриса задействована в проекте «80 ударов в минуту».
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Анастасия Чубина