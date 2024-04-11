Куклачёв пообещал грандиозное шоу к своему юбилею

Фото: РИА Новости/Светлана Шевченко
Народный артист РСФСР Юрий Куклачёв заявил, что 12 апреля на премьере масштабного шоу «Самый добрый клоун», приуроченного к его 75-летию, зрители смогут увидеть грандиозное представление.
По его словам, в нём примут участие более 100 кошек-артистов, а также вся династия Куклачёвых, артисты и музыканты.
До этого автор-колумнист Анна Шершнева резко раскритиковала прошедшее в Москве скандальное, инфернальное шоу Taboo в театре-кабаре Crave. В статье для argumenti.ru она призвала устроить проверку правоохранителей и общественных деятелей подобных шоу.
Ранее состоялся областной конкурс цирковых коллективов «Парад-алле» в ДК «Павлово-Покровский» в Павлово-Посадском городском округе Московской области.
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«Впервые за 75 лет зрители увидят грандиозное шоу, где будут выступать 120 кошек, вся династия Куклачёва, звёзды цирка, эстрады. Мы решили, что в нашем театре такое масштабное шоу провести не получится, потому что, во-первых, у нас сцена 5 м, во-вторых, наш зал вмещает 150-200 человек. Мы дадим возможность многим увидеть шоу, спектакль пройдёт пять раз», — прокомментировал в беседе с RT Куклачёв.
До этого автор-колумнист Анна Шершнева резко раскритиковала прошедшее в Москве скандальное, инфернальное шоу Taboo в театре-кабаре Crave. В статье для argumenti.ru она призвала устроить проверку правоохранителей и общественных деятелей подобных шоу.
Ранее состоялся областной конкурс цирковых коллективов «Парад-алле» в ДК «Павлово-Покровский» в Павлово-Посадском городском округе Московской области.
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Мелисса Тимофеева