В Королёве в День космонавтики устроят фестиваль в Центральном парке

Фото: пресс-служба Минкультуризма МО
Космический фестиваль-2024, приуроченный ко Дню космонавтики и 90-летию со дня рождения первого космонавта Земли Юрия Гагарина, проведут в Центральном парке имени Калинина в Королёве в пятницу, 12 апреля, сообщает пресс-служба Минкультуры и туризма Московской области.
«В рамках фестиваля будет организована концертная программа, фотовыставка «Королёв: вчера, сегодня, завтра», где образы из будущего создал искусственный интеллект, выставка рисунков «Космос глазами детей», а также VR-квест «Путешествие в виртуально-космическую реальность», участники которого должны будут отвечать на вопросы о космических аппаратах и космосе», — говорится в сообщении.Для гостей фестиваля также проведут мастер-класс по изготовлению подвижных игрушек из картона и 3D-росписи деревянных фигур. Кроме того, на фестивале состоится открытый урок астрономии, который завершится наблюдением за небесными телами через телескопы.
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