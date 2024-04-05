В Подмосковье в выходные можно посмотреть спектакль «Царевна Лягушка»

Фото: пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области
«Вынужденный жениться на зеленой болотной обитательнице на смех своей родне, Иван решительно отправляется в сложный и опасный путь, чтобы спасти свою избранницу, которая оказалась сказочной Василисой Прекрасной. Смелость, доброта и смекалка помогают царевичу преодолеть препятствия и победить злобного Кащея Бессмертного», — поделились в пресс-службе.
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