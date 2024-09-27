«Культурная доминанта»: В день туризма в подмосковных парках пройдут экскурсии

Фото: Министерство культуры и туризма Московской области
Во Всемирный день туризма, 27 сентября, бесплатные групповые экскурсии для юных и взрослых посетителей проведут более чем в 15 парках Подмосковья. Как рассказали в Министерстве культуры и туризма региона, участникам расскажут об истории парков, муниципалитетов и жизни выдающихся людей, с которым связаны эти места.
Начальник отдела по связям с общественностью АНО «Мособлпарк» Глеб Осипов в беседе с «Радио 1» сообщил, что с каждым годом туристический поток в Московской области, в том числе в областные парки.
Фото: Раменский городской парк
Он уточнил, что сегодня, 27 сентября, более 15 парков проведут бесплатные групповые экскурсии, предназначенные как для взрослых, так и для детей.
Фото: парк усадьбы Фряново
Фото: Министерство культуры и туризма Московской области
Фото: парк «Фабричный пруд»
Он добавил, что в среднем экскурсия будет длиться около часа. А более подробную информацию можно посмотреть на официальных сайтах парков.
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«Парки за последние годы стали культурной доминантой наших городских округов. Они показывают разнообразие истории, уникальность каждого округа. Их территории связаны с выдающимися личностями, которые внесли вклад в развитие Подмосковья», — сказал собеседник.
Фото: Раменский городской парк
Он уточнил, что сегодня, 27 сентября, более 15 парков проведут бесплатные групповые экскурсии, предназначенные как для взрослых, так и для детей.
Фото: парк усадьбы Фряново
- В Раменском городском парке пройдет обзорная экскурсия «История усадьбы», где расскажут, кто был первым владельцем села Раменского, почему именно там появилась та самая приусадебная территория, и как развивалось главное предприятие города – раменская бумажно-прядильная и ткацкая мануфактура, которая находится на берегу Борисоглебского озера.
- Парк «Фабричный пруд» в Реутове приглашает на историческую экскурсию по парковой территории. Там можно увидеть старинные фотографии и карты окрестности, познакомиться с творчеством художников, скульпторов, поэтов, которые воспевали и украшали эту зону отдыха.
- В парке «Фряново» городского округа Щёлково пройдут две экскурсии: «Фряново — страницы истории» и «Лазаревы — промышленники и меценаты». Посетителям расскажут об уникальной архитектуре комплекса.
- В Городском парке Павловского Посада состоится экскурсия «Между Царской и Вознесенской» о более чем 100-летней истории парка.
Фото: Министерство культуры и туризма Московской области
«Можете всегда зайти в соцсети «Мособлпарк», там есть большие онлайн-экскурсии, где в видео-формате знакомят с уникальными парковыми территориями. А еще один онлайн-проект рассказывает об истории подмосковных парков и округов», — поделился начальник отдела по связям с общественностью.
Фото: парк «Фабричный пруд»
Он добавил, что в среднем экскурсия будет длиться около часа. А более подробную информацию можно посмотреть на официальных сайтах парков.
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Анастасия Бондарева