В Подмосковье выпустили «Осенний гастропутеводитель» по паркам

С сентября 2024 года по декабрь 2025 года состоится художественно-патриотический фестиваль «Театр победы», приуроченный к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Мероприятие организуется Фондом поддержки культуры и искусства «Екатерининский» при содействии Президентского фонда культурных инициатив и Комиссии «Единой России» по защите материнства, детства и поддержки семьи.