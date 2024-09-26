В Подмосковье выпустили «Осенний гастропутеводитель» по паркам

Фото: пресс-служба Минкульттуризма МО
Сезонный путеводитель по кафе и ресторанам, расположенным в парках Подмосковья, выпустила организация «МосОблПарк», сообщает пресс-служба Минкульттуризма Московской области.
«Рестораны и кафе стали неотъемлемой частью парковой культуры Подмосковья. Только в этом году в парках открылось три новых заведения: ресторан «Ботаника бистро» в Раменском городском парке, кафе «Спортсмены» в одинцовском парке «Раздолье», и ресторан «Ботаника by Вшивкина» в парке «Меленки» Павлово-Посадского округа. (…) Мы предлагаем совершить путешествие по паркам, насладиться их осенней атмосферой, а после прогулки заглянуть в рестораны и кафе», ― сказала директор АНО «МосОблПарк» Ксения Васильева.Отмечается, что «Осенний гастропутеводитель» включает в себя десять заведений, работающих в парках Московской области. Прочесть про них можно на официальной странице АНО «МосОблПарк» на Дзене и в соцсети «ВКонтакте».
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