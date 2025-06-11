Лариса Лужина сообщила, что ей повысили пенсию за звание народной артистки
Лариса Лужина заявила, что ей повысили пенсию за звание народной артистки. Об этом сообщает aif.ru.
Лужина рассказала, что ее пенсия складывается из нескольких составляющих: пособие в размере 30 тыс. рублей от государства и доплата в 42 тыс. рублей от мэра Москвы за звание народной артистки.
По словам Ларисы Анатольевны, она благодарна Собянину, так как из-за проблем со здоровьем уже не может часто выходить на сцену.
«Нам раньше за звание ничего не платили. За народного, по-моему, просто добавили к пенсии 100 рублей, и все. Какие-то копейки. А вот то, что сделал Сергей Семенович, это великое дело. Потому что это огромное подспорье, потому что пенсия-то у нас, в принципе, мало чем отличается от общей пенсии», — отметила Лужина.
Она подчеркнула, что помимо театра, у нее нет других источников дохода.