Лариса Лужина сообщила, что ей повысили пенсию за звание народной артистки

11 июня 2025, 16:29

Лариса Лужина (Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников)

Лариса Лужина заявила, что ей повысили пенсию за звание народной артистки. Об этом сообщает aif.ru.





Лужина рассказала, что ее пенсия складывается из нескольких составляющих: пособие в размере 30 тыс. рублей от государства и доплата в 42 тыс. рублей от мэра Москвы за звание народной артистки.



По словам Ларисы Анатольевны, она благодарна Собянину, так как из-за проблем со здоровьем уже не может часто выходить на сцену.





«Нам раньше за звание ничего не платили. За народного, по-моему, просто добавили к пенсии 100 рублей, и все. Какие-то копейки. А вот то, что сделал Сергей Семенович, это великое дело. Потому что это огромное подспорье, потому что пенсия-то у нас, в принципе, мало чем отличается от общей пенсии», — отметила Лужина.