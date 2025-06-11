Анфиса Чехова показала, как отдыхает с 13-летним сыном и женихом

11 июня 2025, 15:31

Анфиса Чехова улетела отдыхать в Турцию вместе с сыном и возлюбленным

Анфиса Чехова с Александром Златопольским и сыном Соломоном (Фото: Инстаграм* @achekhova)

Анфиса Чехова рассекретила своего возлюбленного Александра Златопольского, с которым встречается уже около года. Недавно ведущая рискнула перевести их отношения на новый уровень.





Некоторое время назад Чехова познакомила избранника с сыном, а потом организовала семейную поездку в Турцию. В своем блоге Анфиса продемонстрировала, что Александр прекрасно поладил с 13-летним Соломоном.



По словам Чеховой, от предыдущего брака у актера подрастают две дочери, поэтому он рад заняться воспитанием мальчика.





«У Саши две дочери, он всегда хотел сына. Вот теперь пожинает все особенности игр с мальчиком», — сказала Чехова.