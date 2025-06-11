Анфиса Чехова показала, как отдыхает с 13-летним сыном и женихом
Анфиса Чехова улетела отдыхать в Турцию вместе с сыном и возлюбленным
Анфиса Чехова рассекретила своего возлюбленного Александра Златопольского, с которым встречается уже около года. Недавно ведущая рискнула перевести их отношения на новый уровень.
Некоторое время назад Чехова познакомила избранника с сыном, а потом организовала семейную поездку в Турцию. В своем блоге Анфиса продемонстрировала, что Александр прекрасно поладил с 13-летним Соломоном.
По словам Чеховой, от предыдущего брака у актера подрастают две дочери, поэтому он рад заняться воспитанием мальчика.
«У Саши две дочери, он всегда хотел сына. Вот теперь пожинает все особенности игр с мальчиком», — сказала Чехова.
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