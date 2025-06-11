«Уйти со сцены»: 71-летний Александр Серов дал неожиданный совет молодым артистам
71-летний певец Александр Серов, известный по хиту «Я люблю тебя до слез», стал участником шоу «Поймай меня, если сможешь» на канале «Россия 1». Во время программы артист удивил зрителей и коллег своим радикальным советом для молодых исполнителей.
На вопрос о том, как справляться с волнением, если что-то пошло не по плану во время выступления, Серов категорично заявил: «Ну, как не так?! Взять и уйти со сцены!». Его откровенность вызвала смех в зале, а коллега по шоу Александр Панайотов с иронией прокомментировал: «Гениально!».
В проекте также принимают участие Валя Карнавал и Мария Миронова. Это не первое яркое появление Серова в телешоу. Осенью 2022 года певец устроил конфликт с блогером Олегом Майами в программе «Любимые песни», публично поинтересовавшись, кто тот такой и почему сидит в жюри. Тогда Майами попытался сгладить ситуацию шуткой, назвав себя «стоматологом», но позже признался, что не терпит подобного хамства.
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