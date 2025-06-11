«Уйти со сцены»: 71-летний Александр Серов дал неожиданный совет молодым артистам

11 июня 2025, 15:50

Александр Серов призвал молодых артистов уходить со сцены

Александр Серов (Фото: РИА Новости/Александр Вильф)

71-летний певец Александр Серов, известный по хиту «Я люблю тебя до слез», стал участником шоу «Поймай меня, если сможешь» на канале «Россия 1». Во время программы артист удивил зрителей и коллег своим радикальным советом для молодых исполнителей.