Лазерный портрет Анны Ахматовой украсит Дворцовый мост в ночь с 22 на 23 июня

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В субботу, в ночь с 22 на 23 июня, лазерная проекция с портретом Анны Ахматовой украсит Дворцовый мост во время звукового шоу «Поющие мосты», которое посвятят 135-летию со дня рождения поэтессы.
Генеральный директор информационно-издательского центра правительства Петербурга «Петроцентр» Кирилл Смирнов рассказал, что в 2024 году много юбилейных дат, которые будут отражены в программе шоу «Поющие мосты».
Он также уточнил, что мероприятия будут связаны со знаковыми датами и событиями.
Ранее сообщалось, что Всероссийский музей имени А. С. Пушкина совместно с Президентской академией в Санкт-Петербурге хотят возродить Царскосельский лицей.
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«В эту субботу главной темой для лазерной проекции станет 135-летие Анны Ахматовой, которое отмечается 23 июня. Важно, что трек-листы, которые будут сопровождать проект «Поющие мосты» на протяжении всего этого сезона, также будут полностью связаны с городом, произведениями русских и советских композиторов», — рассказал Смирнов в беседе с «Петербургским дневником».
Он также уточнил, что мероприятия будут связаны со знаковыми датами и событиями.
Ранее сообщалось, что Всероссийский музей имени А. С. Пушкина совместно с Президентской академией в Санкт-Петербурге хотят возродить Царскосельский лицей.
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Элина Позднякова