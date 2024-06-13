В Петербурге появится Долина фей

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В Санкт-Петербурге возле ДК Крупской появится мини-парк Долина фей.
Открыть новое пространство планирует уличный театр «Небесные бродяги».
Как отметил художественный руководитель и режиссер театра «Небесные бродяги» Илья Лошаков, это станет местом, где можно будет бесплатно погрузиться в волшебный мир маленьких лесных существ, узнать много нового об экологических инициативах.
До этого сообщалось о ходе работ капитального ремонта Легкоатлетического манежа и прилегающего к нему открытого стадиона в Кемерове.
Ранее сообщалось, что в Дедовске Московской области открыли современный скейт-парк площадью 600 кв. м.
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Как отметил художественный руководитель и режиссер театра «Небесные бродяги» Илья Лошаков, это станет местом, где можно будет бесплатно погрузиться в волшебный мир маленьких лесных существ, узнать много нового об экологических инициативах.
«На деревьях появится много маленьких домиков, точнее дверей и окошек в воображаемое жилище. Настоящие домики мы расположим в трёх пнях, где будет всё необходимое в миниатюре. В долине будут миниатюрные колодцы, фонарики и пр., а также прототип Саамского лабиринта из камней. Будет специальный аппарат, с помощью которого гости смогут услышать фей», – поделился в беседе с «Петербургским дневником» Лошаков.
До этого сообщалось о ходе работ капитального ремонта Легкоатлетического манежа и прилегающего к нему открытого стадиона в Кемерове.
«Специалисты ведут устройство навесного вентилируемого фасада и меняют окна, монтируют новые системы вентиляции, отопления, канализации и электрики», — приводит «Сiбдепо» сообщение главы города Дмитрия Анисимова.
Ранее сообщалось, что в Дедовске Московской области открыли современный скейт-парк площадью 600 кв. м.
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Мелисса Тимофеева