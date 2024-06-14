Белые ночи в Санкт-Петербурге в 2024 году: Как увидеть город во всей красе

В ночь на 2 февраля 1959 года в приполярном Урале, на перевале между горами Холат-Сахль и Высота 908 погибли девять походников из группы Уральского политехнического института, которой руководил студент Игорь Дятлов. По сей день доподлинно так и не известно, что же стало причиной жуткой смерти туристов.