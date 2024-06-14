Белые ночи в Санкт-Петербурге в 2024 году: Как увидеть город во всей красе

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Во второй половине июня Санкт-Петербург привлекает еще больше туристов из-за наступления белых ночей.
Даже после захода солнца в Питере светло. В материале «Радио 1» рассказываем, когда в Санкт-Петербурге начнутся Белые ночи и сколько они продлятся в 2024 году.
В это время в Петербурге проводят фестивали, концерты, тематические экскурсии и другие интересные мероприятия.
В России за полярным кругом находятся более 30 городов и поселений — Мурманск, Воркута, Норильск, Апатиты, Кировск, Салехард, который расположен прямо на границе полярного круга. В зависимости от расположения полярный день в них длится от одного до нескольких месяцев.
Белые ночи свойственны широтам, которые расположены близко к полярному кругу, поэтому в локациях севернее Санкт-Петербурга их можно наблюдать раньше 11 июня. Так, в Салехарде белые ночи начались еще в апреле, в Архангельске, Мурманске, Норильские и некоторых других городах — в мае. В конце месяца к ним добавились Петрозаводск, Сыктывкар и Выборг.
В 2017 году ученые, описавшие работу биологических часов в организмах от бактерий до животных — циркадных ритмов, получили нобелевскую премию по физиологии и медицине.
За способность адаптироваться к жизни на Земле отвечают определенные гены и кодируемые ими белковые механизмы — суточные изменения последних составляют цикл примерно в 24 часа, которые совпадают с продолжительностью земных суток. Циркадные ритмы во многом зависят от количества солнечного света.
Из-за белых ночей циркадные ритмы сбиваются, а выработка гормона сна мелатонина нарушается. Это негативно влияет на здоровье, увеличивает риск развития диабета и рака, повышает уровень стресса и ускоряет старение.
Чтобы без проблем перенести белые ночи, за несколько часов до сна необходимо убавить яркость освещения в доме. На ночь необходимо надевать маску для сна, а также вешать темные шторы в комнате. На улице в этом время стоит носить солнцезащитные очки.
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Когда начинаются и заканчиваются белые ночи в Санкт-Петербурге в 2024 годуЯвление начинается проявляться примерно в середине мая. Непосредственно белые ночи длятся в Санкт-Петербурге летом порядка трех недель, самым светлым считается период с 11 июня по 2 июля 2024. Пик белых ночей придется на 20 июня.
В это время в Петербурге проводят фестивали, концерты, тематические экскурсии и другие интересные мероприятия.
Белые ночи в Петербурге: куда сходить и что посмотреть
- Развод мостов является одним из самых известных событий, которое проходит во время белых ночей в Санкт-Петербурге. Наибольшим интересом пользуется Дворцовый, находящийся в сердце города вблизи Невского проспекта и Дворцовой площади. Когда мост разводят, звучит мировая классика. Лучше заранее прийти и выбрать удачное место, так как в хорошую погоду найдется много желающих полюбоваться красотой.
- Фестиваль «Алые паруса» проходит каждый год в конце июня. В 2024 году мероприятие состоится вечером 28 июня и ночью 29 июня. «Алые паруса» традиционно проводятся для выпускников школ. Попасть на мероприятие обычным туристам достаточно тяжело, так как вход только по приглашениям. Но в городе существуют обзорные точки, откуда можно полюбоваться бригом под яркими парусами и салютом.
- Театральный фестиваль «Звезды белых ночей». В 2024 году праздник будет проходить с 27 мая по 1 августа. На мероприятие покажут лучшую программу Мариинки, спектакли, балеты, а также оперы других театров РФ и мира.
- Прогулки по рекам и каналам. В городе множество теплоходов, лодок и яхт, которые ходят как по большим, так и по маленьким каналам. Они отправляются с пристани каждые 30 минут, бывает и чаще. Стоимость стартует от 900 рублей с человека.
Чем белая ночь отличается от полярного дняГлавное отличие полярного дня от белых ночей в том, что при полярном дне солнце вообще не заходит за горизонт. Обычно это происходит на широтах выше полярного круга (66°33′). Чем ближе к полюсу, тем дольше длится полярный день.
В России за полярным кругом находятся более 30 городов и поселений — Мурманск, Воркута, Норильск, Апатиты, Кировск, Салехард, который расположен прямо на границе полярного круга. В зависимости от расположения полярный день в них длится от одного до нескольких месяцев.
Где еще есть белые ночи в РоссииВ России белые ночи можно увидеть на большой территории. Однако она не вся заселена, поэтому полюбоваться сумерками могут жители небольшого количества городов.
Белые ночи свойственны широтам, которые расположены близко к полярному кругу, поэтому в локациях севернее Санкт-Петербурга их можно наблюдать раньше 11 июня. Так, в Салехарде белые ночи начались еще в апреле, в Архангельске, Мурманске, Норильские и некоторых других городах — в мае. В конце месяца к ним добавились Петрозаводск, Сыктывкар и Выборг.
Белые ночи и режим снаК сожалению, белые ночи подвергают опасности здоровье человека.
В 2017 году ученые, описавшие работу биологических часов в организмах от бактерий до животных — циркадных ритмов, получили нобелевскую премию по физиологии и медицине.
За способность адаптироваться к жизни на Земле отвечают определенные гены и кодируемые ими белковые механизмы — суточные изменения последних составляют цикл примерно в 24 часа, которые совпадают с продолжительностью земных суток. Циркадные ритмы во многом зависят от количества солнечного света.
Из-за белых ночей циркадные ритмы сбиваются, а выработка гормона сна мелатонина нарушается. Это негативно влияет на здоровье, увеличивает риск развития диабета и рака, повышает уровень стресса и ускоряет старение.
Чтобы без проблем перенести белые ночи, за несколько часов до сна необходимо убавить яркость освещения в доме. На ночь необходимо надевать маску для сна, а также вешать темные шторы в комнате. На улице в этом время стоит носить солнцезащитные очки.
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Алина Юрчак