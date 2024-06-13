В Петербурге пройдёт встреча «Долголетие по Павлову»

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В Санкт-Петербурге состоится научно-познавательная встреча «Долголетие по Павлову» в рамках фестиваля «Наука на Стрелке».
В ходе встречи учёные поделятся секретами долголетия, механизмах старения и антиэйдж стратегиях. Так, на мероприятии выступят главный научный сотрудник ИФ РАН, доктор биологических наук Екатерина Тюлькова и ведущий научный сотрудник института, профессор Дмитрий Семенов.
А диетолог Ирина Писарева рассказал, чем можно дополнить воду, чтобы принести больше пользы организму.
Ранее врач-гериатр, профессор Кирилл Прощаев заявил, что витамины группы В и D продлевают здоровье мозга и улучшают когнитивные функции.
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«Опробовать методики не только на приматах, но и на себе лично сможет любой присутствующий. В фойе Института будет работать инновационное оборудование OXYTERRA для антиэйдж стратегий, повышения стрессоустойчивости и оздоровления организма», — прокомментировал в беседе с RuNews24.ru PR-директор фестиваля «Наука на Стрелке» Георгий Чернов.
А диетолог Ирина Писарева рассказал, чем можно дополнить воду, чтобы принести больше пользы организму.
«Например, если вы добавили лимон, вода будет обладать свойствами лимона: оказывать антиоксидантный эффект, насыщать организм витамином С, повышать иммунитет», — отметила в беседе с «Вечерней Москвой» Писарева.
Ранее врач-гериатр, профессор Кирилл Прощаев заявил, что витамины группы В и D продлевают здоровье мозга и улучшают когнитивные функции.
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Мелисса Тимофеева