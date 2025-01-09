В Серпухове открыли выставку к 180-летию основоположницы «Малой Третьяковки»

Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО
В Серпуховском историко-художественном музее открылась выставка «Вечный капитал Анны Мараевой». Она посвящена женщине, которая внесла неоценимый вклад в развитие Серпухова, рассказали в пресс-службе Министерства культуры и туризма Московской области.
Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО
Проект направлен на знакомство с коллекциями Анны Васильевны, ставшими основой фондов Серпуховского музея.
Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО
Выставка освещает жизнь и деятельность Мараевой и даёт представление о культурной среде русского общества конца XIX – начала XX веков. На ней представлено около 200 экспонатов, некоторые из которых показывают публике впервые.
25 января отмечается 180-летие Анны Васильевны Мараевой. Выставка «Вечный капитал Анны Мараевой» будет работать до 11 января 2026 года.
Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО
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Проект направлен на знакомство с коллекциями Анны Васильевны, ставшими основой фондов Серпуховского музея.
«Анна Мараева – серпуховская купчиха первой гильдии, владелица текстильных фабрик, продукция которых пользовалась спросом по всей России. Женщина с волевым характером, хозяйственной хваткой, высоким чувством чести прославилась как благотворительница, собирательница старинных книг, рукописей и икон, а также крупного собрания живописи, графики, скульптуры и декоративно-прикладного искусства. Её коллекции легли в основу Серпуховского историко-художественного музея, который называют «Малой Третьяковкой», – отметили в ведомстве.
Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО
Выставка освещает жизнь и деятельность Мараевой и даёт представление о культурной среде русского общества конца XIX – начала XX веков. На ней представлено около 200 экспонатов, некоторые из которых показывают публике впервые.
25 января отмечается 180-летие Анны Васильевны Мараевой. Выставка «Вечный капитал Анны Мараевой» будет работать до 11 января 2026 года.
Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО
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Лора Луганская