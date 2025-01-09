Старый Новый год 2025: когда и как отмечают, история и традиции праздника

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Новогодние каникулы позади, однако знаменательные даты в январе не закончились: в середине января наступит старый Новый год. О том, как отмечают этот праздник, почему у него такое название, какие существуют приметы и традиции, читайте в материале «Радио 1».
Какого числа отмечается старый Новый год в 2025 году
В ночь с 13 на 14 января (в 2025 году — с понедельника на вторник) россияне отметят старый Новый год.
Как появился старый Новый год
Старый Новый год пришёл в нашу культуру вместе со старым стилем летоисчисления.
До начала XX века царская Россия жила по юлианскому календарю (по старому стилю). Однако, Европа в то время уже полностью перешла на григорианский календарь, так как он считался более точным (появился в XVI веке, учитывал новые знания об устройстве Вселенной). Юлианский календарь создали на основе древнегреческой астрономии.
Разница между двумя системами исчисления составляла (и сейчас составляет) 13 дней, что приводило к казусам в повседневной жизни, а также возникали трудности в ведении международных политических и экономических дел.
Переход на григорианское летоисчисление произошёл 14 февраля 1918 года. Согласно декрету большевистского правительства, целью введения нового календаря было «установление в России одинакового почти со всеми культурными народами исчисления».
Почему старый Новый год так называется
Так и появился необычный праздник — старый Новый год, то есть Новый год по старому стилю.
Интересно, что Русская православная церковь не перешла на новый стиль и до сих пор использует юлианский календарь. Поэтому, например, Рождество в России празднуется 7 января, а в католических государствах — 25 декабря. Новый год, а точнее «новолетие», православная церковь отмечает 14 сентября (1 сентября по старому стилю) — не от Рождества Христова, а от сотворения мира. В период светских новогодних праздников верующие соблюдают Рождественский пост.
Как отмечают старый Новый год
Старый Новый год празднуют не так широко, как наступление традиционного нового года в ночь на 1 января. Например, в 2021 году около 25% жителей нашей страны встречали старый Новый год, пишет Lenta.ru.
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По данным портала «Культура РФ», в России старый Новый год отмечают около половины населения страны, а музеи и культурные организации посвящают празднику тематические выставки.
Традиции на старый Новый год
Сейчас старый Новый год празднуют так же, как и Новый год: красиво наряжаются, накрывают на стол и зовут гостей. По телевизору часто повторяют передачи, которые показывали в новогоднюю ночь.
В это праздник можно сделать то, что не удалось успел сделать 31 декабря, а также в ночь на 1 января, например: поздравить друзей и близких, загадать желание, обменяться подарками.
Традиция колядовать на старый Новый год сохранилась только в некоторых деревнях: вечером 13 января молодые люди надевают маски и выходят колядовать — но только до полуночи, пока на улице ещё не разгулялась нечистая сила.
Другой обычай на старый Новый год — готовить вареники с сюрпризами.
Раньше их лепили всей семьей и в некоторые клали различные небольшие предметы. Используя вареники, многие гадали, каким будет следующий год. Например, если в варенике попалась фасоль, значит, семью ждёт прибавление, а если вареник оказался сладким, то наступит «сладкая жизнь».
Приметы на старый Новый год
Многие приметы на старый Новый год были связаны с погодой, от которой зависел урожай. Обращали внимание на температуру, осадки и звёзды, например, если на ветвях деревьев иней или снег, то это сулит богатый урожай зерна; если в этот день выпадет много снега, то год будет счастливым, а туман в этот праздник считался к прибыли или урожаю.
Также в этот день обращали внимание на то, кем будет первый пришедший гость в дом: все ждали мужчину, тогда новый год принесёт удачу и счастье.
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Ещё одна примета — одиноким женщинам нужно отмечать старый Новый год в компании, где будут мужчины: считалось, что это поможет встретить суженого в наступившем году.
Что нельзя делать на старый Новый год
Считается, что в этот праздник нельзя давать в долг, иначе в следующем году не будет хватать денег.
Не стоит старый Новый год отмечать без мужчин. Если праздник встречать только в окружении женщин, то новый год будет несчастливым и одиноким.
Несмотря на то, что квартиру хочется привести порядок перед праздником, делать это в канун старого Нового года нельзя. Так, например, вместе с мусором человек выбрасывал удачу и счастье. Поэтому дом приводили в порядок заранее.
Нельзя в этот праздник и ругаться, а, наоборот, нужно помириться, забыть обиды и извиниться за проступки.
В каких странах отмечают старый Новый год
Традиция отмечать старый Новый год существует не только в России, но и в бывших республиках Советского Союза, в Греции, Сербии, Черногории, Алжире, Тунисе и многих других странах. Как сообщается на портале «Культура.РФ», во всех государствах появление необычной даты связано с переходами на разные календари, но в каждой стране существуют свои традиции.
Например, в Македонии на старый Новый год устраивают карнавалы. В Сербии и Черногории старый Новый год называют «Мали Божић» (перевод с сербского – «Маленькое Рождество» — прим. ред.), так как он наступает через неделю после православного Рождества.
Аналог старого Нового года есть в Уэльсе — фестиваль Хен Галан. Он тоже означает наступление нового года по юлианскому календарю, в этот день дети ходят по домам и получают сладкие подарки.
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Анастасия Ларина