Ледовые спектакли Навки и Авербуха в Подмосковье посетили более 100 тыс зрителей

Самым популярным автором у посетителей библиотек Московской области в 2023 году стал Александр Пушкин, его произведения остаются наиболее востребованными уже третий год подряд, сообщает пресс-служба Минкульутры и туризма региона.

«Пушкин удерживает лидерство третий год. Его сказки и поэмы любят и взрослые, и дети, — их брали чуть чаще, чем роман в стихах «Евгений Онегин», — отмечается в сообщении.



Втрое место рейтинга занял Лев Толстой с романами «Война и мир», «Анна Каренина», а также рассказами для детей. А замыкает тройку лидеров Николай Носов с «Приключениями Незнайки и его друзей».



Четвёртое место в списке популярных авторов заняла Джон Роулинг с циклом романов про Гарри Поттера, пятое — английская детская писательница Холли Вебб, а шестое — Достоевский.



В десятку также вошли Евгений Водолазкин, Виктор Драгунский, Михаил Булгаков и Олег Рой.



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