Ледовые спектакли Навки и Авербуха в Подмосковье посетили более 100 тыс зрителей

Фото: пресс-служба Минкультуры и туризма МО
«В этом сезоне спектакли состоялись в 29 городских округах Московской области. Мы продолжим расширять географию показов представлений на льду и будем стараться охватить всё больше округов нашего региона», — заявил глава министерства Василий Кузнецов.В ледовых спектаклях принимали участие такие титулованные российские фигуристы, как Алексей Ягудин, Татьяна Тотьмянина и Максим Маринин, Аделина Сотникова, Евгения Медведева, Албена Денкова, Максим Шабалин и другие.
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