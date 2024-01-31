Стало известно, что можно посетить в феврале по «Пушкинской карте» в Подмосковье

Фото: пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области
«В Мемориальном музее-заповеднике Д. И. Менделеева и А. А. Блока для участников программы «Пушкинская карта» откроет свои двери «Усадебная мастерская» в Шахматове. Также весь февраль в музее-заповеднике «Усадьба Мураново» будут организованы экскурсии «Сокровищница дворянской культуры», а на территории историко-литературного музея-заповедника А.С. Пушкина — экскурсии «Усадьба Захарово — колыбель поэта», — поделились в министерстве.
Полный список доступных мероприятий можно найти на официальном сайте министерства и портале «Госуслуги.Культура».
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