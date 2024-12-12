В подмосковных парках в субботу откроют около 60 резиденций Деда Мороза

Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО
В парках Подмосковья 14 декабря откроют Резиденции Деда Мороза. Жителей и гостей региона ждут ярмарки, творческие мастер-классы, встречи с зимним волшебником и многое другое, сообщили в пресс-службе Министерства культуры и туризма Московской области.
В этом сезоне посетителей ждут 59 резиденций и 111 почт Деда Мороза. Отправить письмо можно до 25 декабря.
Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО
Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО
Парк «Раздолье» в Одинцовском городском округе приглашает на фестиваль «По следам Деда Мороза». Он начнётся в 15 часов. Для детей и взрослых подготовили анимационную программу, танцевальный флешмоб, зимние забавы и мастер-класс по росписи пряника. Главным событием фестиваля станет торжественное открытие резиденции.
Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО
Детский городок «Сказочный» в Красногорске предлагает гостям посетить фестиваль «Красногорск. Зима. Волшебство». В 15:00 гости познакомятся со сказочными персонажами, увидят «Северное шоу», побывают на ярмарке мастеров. После этого пройдут торжественное открытие Резиденции Деда Мороза и интерактивная программа с Белой Змеей-предсказательницей.
Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО
В парке им. В. Талалихина в Подольске открытие резиденции стартует в полдень. Гости познакомятся с зимним волшебником и его внучкой Снегурочкой. Юных посетителей ждут хороводы, викторины, мастер-класс и сладкий подарок.
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В этом сезоне посетителей ждут 59 резиденций и 111 почт Деда Мороза. Отправить письмо можно до 25 декабря.
Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО
«В парке «Ёлочки» городского округа Домодедово открытие резиденции начнётся в 13:50 с праздничного парада-шествия Дедов Морозов и Снегурочек. Затем для посетителей откроются интерактивные точки «Юные помощники Деда Мороза», пройдут соревнования по метлоболу и театрализованное представление «Путешествие в сказку». В завершении праздника зажжётся иллюминация, а желающие смогут отправить письма Деду Морозу по почте», – говорится в сообщении.
Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО
Парк «Раздолье» в Одинцовском городском округе приглашает на фестиваль «По следам Деда Мороза». Он начнётся в 15 часов. Для детей и взрослых подготовили анимационную программу, танцевальный флешмоб, зимние забавы и мастер-класс по росписи пряника. Главным событием фестиваля станет торжественное открытие резиденции.
Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО
Детский городок «Сказочный» в Красногорске предлагает гостям посетить фестиваль «Красногорск. Зима. Волшебство». В 15:00 гости познакомятся со сказочными персонажами, увидят «Северное шоу», побывают на ярмарке мастеров. После этого пройдут торжественное открытие Резиденции Деда Мороза и интерактивная программа с Белой Змеей-предсказательницей.
Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО
В парке им. В. Талалихина в Подольске открытие резиденции стартует в полдень. Гости познакомятся с зимним волшебником и его внучкой Снегурочкой. Юных посетителей ждут хороводы, викторины, мастер-класс и сладкий подарок.
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Лора Луганская