В общественных местах Подмосковья открыли 35 катков с искусственным льдом

Фото: пресс-служба Минблаго МО
35 катков с искусственным льдом открыли в парках и на общественных территориях Подмосковья. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства благоустройства Московской области.
«С начала зимнего сезона работало 26 катков. А на прошедших выходных открыли девять. Это катки в Парке им. Н. Островского в Ступине; Парке им. Л. Лазутиной в Одинцове; Городском парке Раменского; Центральных парках Долгопрудного, Лобня, Богородского; Парке на набережной имени Д. Менделеева в Дубне; на площади Советской в Чехове и в сквере Юбилейном в Химках», – говорится в сообщении.В декабре в Подмосковье начнут работу 39 сезонных искусственных катков. С 1 декабря катки посетили более 60 тыс. человек.
Как отметили в ведомстве, на подмосковных катках имеются прокат необходимого инвентаря, музыкальное сопровождение, праздничная иллюминация и лёд, созданных с использованием специальной техники. Предусмотрены тёплые раздевалки, точки продажи горячих напитков и питания.
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Лора Луганская