В Московской области откроется более 280 ёлочных базаров

Фото: Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области
Декабрь — время предновогодних забот. В это время в Подмосковье открываются ёлочные базары, где жители могут купить главный символ Нового года — пышную и ароматную ель. В этом сезоне на территории региона будет работать 283 точки по продаже ёлок, сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
Все официальные ёлочные базары будут оснащены информационными стендами, сертификатами качества и сопутствующими документами и оформлены в едином стиле.
Большинство торговых точек будет открыто до 31 декабря, а места их расположения выбраны с учётом высокой проходимости. Адреса ёлочных базаров в городах Подмосковья и даты их работы можно найти на сайте Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
Кроме того, сотрудники министерства вместе с представителями УМВД будут бороться с незаконной торговлей в регионе.
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Большинство торговых точек будет открыто до 31 декабря, а места их расположения выбраны с учётом высокой проходимости. Адреса ёлочных базаров в городах Подмосковья и даты их работы можно найти на сайте Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
Кроме того, сотрудники министерства вместе с представителями УМВД будут бороться с незаконной торговлей в регионе.
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Дайана Хусинова