На концерт певца SHAMAN в Реутове приехали его фанаты из Словакии

SHAMAN (фото: медиасток.рф)
Двадцать поклонников певца SHAMAN из Словакии приехали на его концерт, проходивший в деловом комплексе «Мир» в Реутове, перед началом шоу они поделились историей своей любви к русскому певцу.
Знакомство словака Роберта с творчеством SHAMAN началось с увиденного в интернете клипа на песню «Встанем».
На концерт приехала также одна из организаторов словацкого фан-клуба певца Алэна Палахьева.
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«У меня потекли слезы, когда слушал эту песню. (…) Ярослав уникален, и я искренне рад возможности встретиться с ним и посетить его концерт», — сказал Роберт в интервью изданию REGIONS.
На концерт приехала также одна из организаторов словацкого фан-клуба певца Алэна Палахьева.
«Когда я впервые услышала песни SHAMAN, они потрясли меня до глубины души. В соцсетях мы с подругой основали группу поклонников, а потом фан-клуб», — сообщила Алэна.Для своего любимого перца поклонники из Словакии привезли подарки: флаг своей страны, футболку, сшитую вручную, и 75-градусную настойку.
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Лев Каштанов