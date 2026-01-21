Стало известно, с кем встречается актриса Кристина Асмус

21 января 2026, 22:41

Раскрыта личность предполагаемого бойфренда Кристины Асмус

Кристина Асмус (Фото: Instagram* / @asmuskristina)

Super рассекретил личность предполагаемого возлюбленного Кристины Асмус. Пока актриса подогревает интерес в соцсетях, публикуя лишь фрагменты образа таинственного мужчины, изданию удалось собрать картину целиком.