Стало известно, с кем встречается актриса Кристина Асмус
Super рассекретил личность предполагаемого возлюбленного Кристины Асмус. Пока актриса подогревает интерес в соцсетях, публикуя лишь фрагменты образа таинственного мужчины, изданию удалось собрать картину целиком.
Так, Асмус предположительно состоит в отношениях с 41-летним кинооператором Валерием Махмудовым.
В его фильмографии — популярные проекты «Сводишь с ума», «Мужу привет» с Юлией Пересильд и Владимиром Вдовиченковым, а также сериалы «Иванько», «Жена олигарха», «Happy End» и «Дайте шоу».
У Махмудова двое детей от коллеги-оператора Ольги Бобковой — сын Тео и дочь Софья. Официального развода в судах не числится, однако ранее рассматривалось дело о спорах по воспитанию детей, которое стороны завершили мирно.
Впервые Кристину Асмус и Валерия Махмудова вместе заметили в мае 2025 года — после светского выхода он встречал актрису у театра, а затем пара, держась за руки, ушла вместе. Уже в июне они без конспирации появились на премьере сериала «Высокий сезон».
