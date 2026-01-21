«На 18»: Волочкова рассказала, на какой возраст себя ощущает
Волочкова: У балерин нет возраста
Балерина Анастасия Волочкова 20 января отметила 50-летний юбилей. Несмотря на эту цифру, она заявила, что по-прежнему чувствует себя на 18 лет.
По словам бывшей примы Большого театра, балерины прекрасны в любом возрасте. Волочкова подчеркнула, что является добрым и искренним человеком, а добрые люди не стареют.
«А есть такие представительницы прекрасного пола, которым 25 лет, а выглядят уже старухами с целлюлитом, однако они меня еще и осуждают! Но я на них не обращаю никакого внимания, остаюсь собой и не перестаю быть ньюсмейкером. Я ведь делаю рейтинги любому изданию», — сказала балерина «Вечерней Москве».Она добавила, что в свои 50 лет по-прежнему выглядит стройной и подтянутой и может позволить себе загорать в мини-купальниках.
Ранее Волочкова назвала расставание с возлюбленным, предпринимателем и политиком Сулейманом Керимовым, самой большой ошибкой в своей жизни, обвинив в этом свою мать.