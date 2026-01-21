«На 18»: Волочкова рассказала, на какой возраст себя ощущает

21 января 2026, 23:35

Волочкова: У балерин нет возраста

Анастасия Волочкова (фото: Instagram* @volochkova_art)

Балерина Анастасия Волочкова 20 января отметила 50-летний юбилей. Несмотря на эту цифру, она заявила, что по-прежнему чувствует себя на 18 лет.





По словам бывшей примы Большого театра, балерины прекрасны в любом возрасте. Волочкова подчеркнула, что является добрым и искренним человеком, а добрые люди не стареют.





«А есть такие представительницы прекрасного пола, которым 25 лет, а выглядят уже старухами с целлюлитом, однако они меня еще и осуждают! Но я на них не обращаю никакого внимания, остаюсь собой и не перестаю быть ньюсмейкером. Я ведь делаю рейтинги любому изданию», — сказала балерина «Вечерней Москве».