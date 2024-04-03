Воробьев вручил главе Дубны Тихомирову знак «Преподобного Сергия Радонежского»

Фото: Telegram-канал главы городского округа Дубна Максима Тихомирова
Глава городского округа Дубна Максим Тихомиров был награжден знаком «Преподобного Сергия Радонежского».
Награду ему вручил лично губернатор Московской области Андрей Воробьев.
Он добавил, что продолжит и дальше делать все, чтобы Дубна была хорошим местом для жизни, работы, отдыха и развития.
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«Благодарю за доверие и высокую оценку нашей работы на благо жителей. В этом служении вижу призвание, которое вдохновляет трудиться ради процветания Подмосковья и нашего любимого Наукограда! Работать на пользу родного города — это и большая ответственность, и большой почёт», — прокомментировал Тихомиров награждение в своем Telegram-канале.
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Артем Кузьмин