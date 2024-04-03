Воробьев вручил главе Дубны Тихомирову знак «Преподобного Сергия Радонежского»

Директор АНО «Спортивно-методический центр «Кафедра киберспорта» Виктория Береснева поддержала инициативу о введении темы о цифровой гигиене в рамках школьного изучения информатики и пояснила, что это способствует появлению у детей привычек, которые обезопасят их в Сети.