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Лекторий «Последняя дуэль» пройдет в Московской области

05 февраля 2024, 11:31
Фото: istockphoto / kasto80

Фото: istockphoto / kasto80

В Шатуре 9 февраля организуют лекторий «Последняя дуэль». Об этом сообщила пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.
Мероприятие пройдет в доме культуры имени А. А. Косякова в городском округе Шатура. Тематический лекторий будет посвящен дню памяти поэта А. С. Пушкина.

«В рамках программы гости узнают факты из биографии Александра Сергеевича, а также о подробностях его творчества и развития. При этом большое внимание будет уделено дуэли с Жоржем Шарлем Дантесом, где последний смертельно ранил Пушкина», — поделились в пресс-службе министерства.


Стоит отметить, что дом культуры имени А. А. Косякова был создан для предоставления жителям округа возможностей для досуга и самообразования, а также содействию культурному развитию и поощрения любительского декоративно-прикладного искусства.

Начало тематического лектория 9 февраля в 12:00. Вход для всех желающих свободный.

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#дом
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#подмосковье
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Для жителей Волоколамска выступил музыкант Радомир Байков
05 февраля 2024, 11:25

Фото: Наталья Котова

Концерт гитариста-виртуоза, артиста музыкального театра, бывшего руководителя ВИА «Лявоны Песняры» Радомира Байкова состоялся в Волоколамской городской библиотеке, он собрал более полусотни зрителей, сообщает корреспондент Наталья Котова.
«На концерте присутствовали и участники клуба «Активное долголетие», так и молодые жители города. Многие из гостей пришли на выступление с детьми», — отмечается в сообщении.
Радомир Байков исполнил несколько инструментальных произведений. На концерте прозвучали также романсы и народные песни в аранжировке Байкова — некоторые музыкант исполнял в дуэте с волоколамской певицей Ольгой Ерёминой, некоторые Ольга Ерёмина спела соло. Особым подарком для присутствующих на концерте казаков Волоколамского хуторского казачьего общества стала казачья песня.

После концерта Радомир Байков устроил фото- и автограф-сессию для поклонников.

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#волоколамск
#культура
#концерт
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На YouTube заблокирована песня «Дымок» Ицыка Ципера в России
На YouTube заблокирована песня «Дымок» Ицыка Ципера по требованию госорганов
03 февраля 2024, 02:05

Фото: iStock/The_Believer_art

Видеохостинг YouTube заблокировал доступ для пользователей из России к клипу «Дымок» исполнителя Ицыка Цыпера (Игоря Цыба) по запросу государственных органов. Это подтверждают данные самого видеохостинга.
При попытке просмотра клипа появляется сообщение: «Этот контент заблокирован в домене вашей страны по требованию государственных органов».

Представители движения «Ветераны России» ранее обратились в Генпрокуратуру России с жалобой на клип «Дымок», набравший 8 миллионов просмотров на YouTube. Активисты считают текст песни пропагандой наркотиков и утверждают, что в ней исполнитель призывает к употреблению в целях расслабления.

Ицык Цыпер, также известный как Игорь Цыба, проживает в Казахстане. По данным издания, он избегает обсуждения своей биографии и предпочитает не раскрывать свои связи с Украиной. Ранее, по данным издания, Цыба часто посещал Киев и Одессу, так как по национальности является украинцем.

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Выставку якутского художника Николая Рязанского можно посетить в Подмосковье
02 февраля 2024, 15:50

Фото: istockphoto / AnnaStills

В Волоколамске работает выставка якутского художника Николая Рязанского. Об этом сообщила пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области
Выставка «Теплое дыхание Якутии» расположена в выставочном зале Волоколамского кремля.

«Николай Николаевич — самодеятельный художник, член творческого Союза художников России и Республики Саха, Якутия. Заниматься живописью начал в 1990 году. На своих картинах он изображает трудовые будни, бытовые сценки, народные праздники жителей Якутии. Одно из направлений его творчества — детство. В работах художника отразились воспоминания о детстве, мир глазами ребенка. Экспозиция знакомит зрителей с историей и культурой Якутии, позволяет больше узнать о жизни якутского народа», — поделились в пресс-службе.

Стоит отметить, что выставка открыта для посещения до 25 февраля 2024 года.

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#подмосковье
#якутия
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В Шереметьево торжественно открылась выставка «Ветер в гриве»
02 февраля 2024, 15:11

Фото: пресс-служба Международного аэропорта Шереметьево

Шереметьево приглашает гостей и жителей региона на уникальную фотовыставку Александра Забегина «Ветер в гриве». Об этом сообщила пресс-служба Международного аэропорта Шереметьево.
В открытии приняли участие Советник президента ФКСР Максим Кретов, член Президентского совета ФКСР Екатерина Забегина, Директор по связям с общественностью АО «МАШ» Анна Захаренкова и сам автор работ - Александр Забегин.

«Шереметьево носит имя великого русского поэта Александра Сергеевича Пушкина, и это накладывает на нас огромную ответственность в продвижении национального культурного наследия. Образ лошади – самый первый рисунок поэта в лицейской тетради. Уверены, что экспозиция «Ветер в гриве» найдет отклик в сердце каждого и сделает предстоящий полет из Шереметьево еще более приятным», — поделилась Анна Захаренкова.

Посетить выставку можно будет до середины марта 2024 года.

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#подмосковье
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В Коломне пройдет международный конкурс на получение гранта Арт-резиденции
02 февраля 2024, 11:37

Фото: пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области

Для участия в международном конкурсе на получение гранта Арт-резиденции приглашаются художники и литераторы. Об этом сообщила пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.
Принять участие в одиннадцатом открытом международном конкурсе могут художники и литераторы, у которых заготовлены проекты на 2024-2025 год.

«Цель конкурса — поддержка наиболее смелых творческих проектов, соответствующих духу и задачам развития современного искусства и литературы. Победители конкурса получат грант на реализацию проекта и право пребывания и работы в резиденции «Арткоммуналка» в Коломне», — поделились в министерстве.

Стоит отметить, что победители конкурса смогут получить денежные средства, которые смогут направить н а создание проект , а также у них будет право работать в художественной студии музея-резиденции на протяжении шести недель.

Подать заявку в конкурсе можно до 26 февраля 2024 года на официальном сайте резиденции «Арткоммуналка».

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Театр «Стрела» из Жуковского стал участником федеральной гастрольной программы

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#художники
#проекты
#поддержка
#коломна
#подмосковье
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Театр «Стрела» из Жуковского стал участником федеральной гастрольной программы
02 февраля 2024, 11:13

Фото: Дмитрий Павлов

Драматический театр «Стрела» из городского округа Жуковский по итогам конкурсного отбора стал участником всероссийского проекта «Большие гастроли», передаёт корреспондент Дмитрий Павлов.
«Благодаря Всероссийскому гастрольно-концертному плану зрители малых городов знакомятся с творчеством коллективов, видят чужой сценический опыт. Это способствует взаимному духовному обогащению зрителей и актёров», — написано в telegram-канале театра.
В рамках «Больших гастролей» театр «Стрела» в октябре этого представит свои спектакли на сцене ТЮЗа в городе Заречный Пензенской области. А актёры Заречного сыграют для жителей Жуковского уже весной.
«Большие гастроли» — масштабный театральный проект, в раках которого театральные коллективы получают возможность представить своё творчество в разных регионах страны. Проект реализуется с 2014 года, и жуковский театр «Стрела» становится его участником уже в третий раз.

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Ледовые спектакли Навки и Авербуха в Подмосковье посетили более 100 тыс зрителей

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#жуковский
#культура
#театр
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Многодетная мама из Звенигорода создала семейный театр теней
02 февраля 2024, 10:13

Фото: Хавива Фонина

Художница, мать троих детей Ульяна Кузнецова из Звенигорода создала первый в Московской области семейный театр теней, передаёт корреспондент Хавива Фонина.
Ульяна не только главный режиссёр своего театра, она создаёт декорации, фигурки персонажей и сама пишет сценарии по мотивам сибирских деревенских сказок.

«Это сказки, которые рассказывали наши бабушки своим внукам возле русской печки», — поделилась Ульяна.
Сейчас в репертуаре семейного театра шесть пьес, с ними мини-труппа из Ульяны и её детей — дочерей Мирославы и Даши и сына Ярослава — гастролирует по Подмосковью. В будущем театр планирует провести большой гастрольный тур по России.

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#культура
#звенигород
#театр
#многодетная семья
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Брендированные стойки «Петербургского дневника» появились в автобусах
01 февраля 2024, 18:58

Фото: istockphoto.com/Yevhen Roshchyn

Специальные брендированные стойки издания «Петербургский дневник» появились в автобусах Северной столицы.
В частности, такие стойки появились на старейшем маршруте города №2, который простирается по самым протяжённым и востребованным улицам города.

«Мы рады, что при поддержке всего транспортного блока «Петербургский дневник» теперь не только в электрическом наземном транспорте, но и в автобусах «Пассажиравтотранса». Мы очень надеемся, что этот первый для нас автобусный маршрут не станет заключительным и мы будем дальше развиваться в этом направлении», – отметил главный редактор издания «Петербургский дневник» Кирилл Смирнов.

Ранее уличный театр «Небесные бродяги» создал новое пространство «Тайная комната», которое откроется на территории ДК имени Крупской в Санкт-Петербурге. Место будет посвящено вселенной Гарри Поттера. Само открытие состоится 3 февраля.

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#транспорт
#санкт-петербург
#сми
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Ледовые спектакли Навки и Авербуха в Подмосковье посетили более 100 тыс зрителей
01 февраля 2024, 12:28

Фото: пресс-служба Минкультуры и туризма МО

Более 100 тысяч человек стали зрителями 37 бесплатных подмосковных показов спектаклей на льду «Чемпионы» в постановке Ильи Авербуха и «Баки русской балалайки» от Татьяны Навки за сезон 2023-24 гг., сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.
«В этом сезоне спектакли состоялись в 29 городских округах Московской области. Мы продолжим расширять географию показов представлений на льду и будем стараться охватить всё больше округов нашего региона», — заявил глава министерства Василий Кузнецов.
В ледовых спектаклях принимали участие такие титулованные российские фигуристы, как Алексей Ягудин, Татьяна Тотьмянина и Максим Маринин, Аделина Сотникова, Евгения Медведева, Албена Денкова, Максим Шабалин и другие.

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