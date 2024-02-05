Лекторий «Последняя дуэль» пройдет в Московской области

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В Шатуре 9 февраля организуют лекторий «Последняя дуэль». Об этом сообщила пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.
Мероприятие пройдет в доме культуры имени А. А. Косякова в городском округе Шатура. Тематический лекторий будет посвящен дню памяти поэта А. С. Пушкина.
Стоит отметить, что дом культуры имени А. А. Косякова был создан для предоставления жителям округа возможностей для досуга и самообразования, а также содействию культурному развитию и поощрения любительского декоративно-прикладного искусства.
Начало тематического лектория 9 февраля в 12:00. Вход для всех желающих свободный.
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«В рамках программы гости узнают факты из биографии Александра Сергеевича, а также о подробностях его творчества и развития. При этом большое внимание будет уделено дуэли с Жоржем Шарлем Дантесом, где последний смертельно ранил Пушкина», — поделились в пресс-службе министерства.
Начало тематического лектория 9 февраля в 12:00. Вход для всех желающих свободный.
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Мира Полтева