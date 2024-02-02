Театр «Стрела» из Жуковского стал участником федеральной гастрольной программы

Фото: Дмитрий Павлов
Драматический театр «Стрела» из городского округа Жуковский по итогам конкурсного отбора стал участником всероссийского проекта «Большие гастроли», передаёт корреспондент Дмитрий Павлов.
«Благодаря Всероссийскому гастрольно-концертному плану зрители малых городов знакомятся с творчеством коллективов, видят чужой сценический опыт. Это способствует взаимному духовному обогащению зрителей и актёров», — написано в telegram-канале театра.В рамках «Больших гастролей» театр «Стрела» в октябре этого представит свои спектакли на сцене ТЮЗа в городе Заречный Пензенской области. А актёры Заречного сыграют для жителей Жуковского уже весной.
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