Лекция «Модерн: многоликий и прекрасный» пройдет в Звенигороде

Фото: пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области
В Звенигороде организуют лекцию «Модерн: многоликий и прекрасный». Об этом сообщила пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.
Лекция пройдет 20 января в Звенигородском музее-заповеднике «Манеж». Её проведет искусствовед Инесса Крюкова, которая работает в музее.
Стоит отметить, что в музей, в котором пройдет лекция является местом, где можно увидеть уникальные экспонаты и произведения искусства, а также объемные проекции на модели старинного городища.
Начало лекции в 17:00. Полноую информацию о месте проведении лекции и билетах можно найти на сайте музея-заповедника «Манеж».
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«Лекция посвящена истории возникновения модерна, его ключевых особенностях, региональных различиях и главных представителях. При этом гости узнают об особенностях развития модерна и о том, как он проникал во все сферы жизни человека», — рассказали в министерстве.
Начало лекции в 17:00. Полноую информацию о месте проведении лекции и билетах можно найти на сайте музея-заповедника «Манеж».
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Мира Полтева