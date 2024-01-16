В Московской области состоится праздник русского валенка

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«Одним из самых популярных символов русской культуры являются валенки – традиционные утепленные войлочные сапоги. Эта обувь украшала ноги русских с древних времен и до сих пор считается одним из самых удобных и надежных средств защиты от холода. Праздник русского валенка посвящен именно им и всему, что с ними связано», — поделились в министерстве.
Начало праздника 18 января 2024 года в 13:00. Вход для всех желающих свободный.
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