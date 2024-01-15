В Ногинске проведут мастер-класс для детей по основам скульптуры и живописи

Фото: пресс-служба Минкультуры и туризма МО
«Мастер-класс проведёт профессиональный художник Виктор Рыбальченко. Он расскажет участникам занятия про основы композиции и научит технике рисунка и лепки из глины. Лепка развивает мелкую моторику, что позитивно влияет на зрительную память, координацию и речь», — отмечается в сообщении.
Мастер класс состоится по адресу: Московская область, Богородский городской округ, город Ногинск, улица Леснова, дом №2. Вход на мастер-класс свободный, но число участников ограничено. Занятие начнётся в пять часов вечера.
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