Лекцию «Константин Маковский. Портрет Александры Панаевой-Карцовой» проведут в Клину

Фото: пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области
В музее-заповеднике П.И. Чайковского пройдет лекция «Константин Маковский. Портрет Александры Панаевой-Карцовой». Об этом сообщила пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.
Лекция пройдет 24 марта в государственном мемориальном музыкальном музее-заповеднике П.И. Чайковского.
Стоит отметить, что лекция начнется в 14:00 24 марта.
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«Главная задача лекции — познакомить публику с теми, с кем Чайковский общался, сотрудничал, кто оставил заметный след в его биографии. Александра Панаева-Карцова — артистка оперы ) и камерная певица. Её портрет выбран не случайно: она была большой поклонницей творчества Чайковского, первой исполнительницей многих его романсов, а также партии Татьяны из оперы «Евгений Онегин» в Санкт-Петербурге. Вскоре в Москве в Малом театре она познакомилась с самим композитором на премьере его оперы «Евгений Онегин». С тех пор их дружеские отношения стали крепнуть, а в 1884 году они породнились: певица вышла замуж за двоюродного племянника Петра Ильича», - поделились в министерстве.
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Мира Полтева