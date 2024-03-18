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Лекцию «Константин Маковский. Портрет Александры Панаевой-Карцовой» проведут в Клину

18 марта 2024, 15:42
Фото: пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области

Фото: пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области

В музее-заповеднике П.И. Чайковского пройдет лекция «Константин Маковский. Портрет Александры Панаевой-Карцовой». Об этом сообщила пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.
Лекция пройдет 24 марта в государственном мемориальном музыкальном музее-заповеднике П.И. Чайковского.

«Главная задача лекции — познакомить публику с теми, с кем Чайковский общался, сотрудничал, кто оставил заметный след в его биографии. Александра Панаева-Карцова — артистка оперы ) и камерная певица. Её портрет выбран не случайно: она была большой поклонницей творчества Чайковского, первой исполнительницей многих его романсов, а также партии Татьяны из оперы «Евгений Онегин» в Санкт-Петербурге. Вскоре в Москве в Малом театре она познакомилась с самим композитором на премьере его оперы «Евгений Онегин». С тех пор их дружеские отношения стали крепнуть, а в 1884 году они породнились: певица вышла замуж за двоюродного племянника Петра Ильича», - поделились в министерстве.


Стоит отметить, что лекция начнется в 14:00 24 марта.

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#музей-заповедник п. чайковского в клину
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Областной театральный фестиваль «Рузский софит» пройдет в конце марта
18 марта 2024, 15:53

Фото: пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области

В Рузе пройдет областной театральный фестиваль «Рузский софит». Об этом сообщила пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.
Участие в фестивали примут 19 коллективов из 18 городских округов Московской области.

«Рузский софит» — это возможность для режиссеров и актеров любительских коллективов представить на суд зрителей свои полнометражные работы или эксперименты в области театрального искусства. В жюри фестиваля вошли член Союза театральных деятелей РФ Ирина Фетисова, актриса Государственного академического Малого театра Валентина Коротаева, актер театра и кино, режиссер Евгений Рощин,эксперт Московского областного научно-методического центра Московского губернского колледжа искусств Ирина Ткачёва и заслуженный работник культуры Московской области Светлана Туманова», — рассказали в пресс-службе.

Стоит отметить, что мероприятие пройдет с 29 по 31 марта в Центре культуры и искусств города Руза.

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#фестиваль
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#подмосковье
#театр
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78-летняя звезда «Игры в кальмара» получил срок за домогательства
Актер О Ен Су получил восемь месяцев срока по делу о домогательствах
16 марта 2024, 01:06

Фото: РИА Новости/ Максим Богодвид

Южнокорейский суд приговорил 79-летнего актера О Ён Су, сыгравшего в сериале «Игра в кальмара» роль самого старого участника игры, к условному сроку по обвинению в сексуальных домогательствах. Об этом сообщило агентство Yonhap.
По его данным, обвинения связаны с событиями, произошедшими в 2017 году. Тогда О Ён Су обнял и поцеловал женщину в щеку.

За это актера приговорили к восьми месяцам тюрьмы с отсрочкой применения наказания два года. В Южной Корее есть практика вынесения приговоров с отсрочкой исполнения — обвиняемый не отбывает реальный срок в тюрьме, если не допускает правонарушений в установленный период. О Ён Су также должен пройти программу для сексуальных преступников.

В 2022 году О Ён Су получил премию «Золотой глобус» как лучший актер второго плана за роль в сериале «Игра в кальмара».

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#суд
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#мужчина
#игры
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Депутат Шолохов назвал политической отмену спектакля с примой Большого Сеулом
15 марта 2024, 18:27

Фото: istockphoto.com/Dziurek

Первый зампред комитета Госдумы по культуре Александр Шолохов заявил, что решение отменить спектакль с участием примы-балерины Большого театра Светланы Захаровой в Южной Корее является политическим.
«Это решение политическое и принималось небольшим кругом людей. Я сомневаюсь, что зрители и поклонники Большого театра проголосовали бы за это в случае, если бы это было открытое действие. Это можно сравнить с принятием и более серьёзных решений, которые также принимаются небольшой группой людей», — пояснил в беседе с «Известиями» Шолохов.

Ранее стало известно, что балет Modanse о жизни Коко Шанель с участием примы Большого театра Светланы Захаровой, который должен был пройти Сеуле в апреле, отменили на фоне критики со стороны Киева.

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#балет
#зрители
#спектакль
#южная корея
#культура
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В Сеуле по требованию Киева отменен спектакль с примой Большого театра Захаровой
15 марта 2024, 09:09

Фото: iStock/Artranq

Балет Modanse о жизни Коко Шанель с участием примы Большого театра Светланы Захаровой, который должен был пройти Сеуле в апреле, отменили на фоне критики со стороны Киева, пишет издание Korea Times.
Ранее посольство Украины в Южной Корее осудило предстоящую премьеру балета с участием балерины, созданного в сотрудничестве с брендом Chanel.

Организаторы мероприятия принесли свои извинения всем, кто ждал выступления Захаровой, и пообещали вернуть деньги за приобретенные билеты.

«Приносим искренние извинения всем тем, кто с нетерпением ждал этого события, и просим понимания», — говорится в сообщении на сайте Сеульского центра искусств, где должно было состояться выступление.
Гастроли балерины Большого театра Светланы Захаровой должны были пройти в столице Южной Кореи с 17 по 21 апреля.

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#культура
#киев
#балет
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Волочкова назвала Наталию Касаткину великой
14 марта 2024, 18:34

Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников

Балерина Анастасия Волочкова выразила соболезнования по поводу смерти народной артистки РСФСР, руководителя московского Театра классического балета, артистка Наталии Касаткиной, отметив огромную утрату.
По её словам, Касаткина была профессионалом своего дела такого уровня, какого сейчас нет.

«Это великий человек, который всегда ратовал за классический балет и много прошёл противодействий и в Мариинском театре. Это очень большая утрата для русского балета, потому что сейчас, нет звёзд, нет имён, известных в мире балета, и, главное, педагогов. Мэтры великого балетного искусства уходят из жизни, а на смену им не приходят такого уровня люди. Таких уже не будет», — прокомментировала в беседе с Газетой.ру Волочкова.

Ранее стало известно, что в Москве на 90-м году жизни скончалась экс-руководитель Театра классического балета, народная артистка РСФСР Наталья Касаткина.

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#балет
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#человек
#люди
#артист
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В Щёлкове состоится конкурс «Театральная весна Подмосковья»
14 марта 2024, 14:58

Фото: пресс-служба Минкультуры и туризма МО

Очный этап регионального конкурса «Театральная весна Подмосковья» проведут сцене концертного центра «Щёлковский театр» 23-24 марта, сообщает Минкультуры и туризма Московской области.
«Заочный этап театрального конкурса проводился 29 февраля. Его участниками стали 29 трупп, представляющих 13 городских округов. В очный этап прошли 19 театральных коллективов из 11 подмосковных округов», — отмечается в сообщении.
Областного конкурса проводится уже в шестой раз. В состав жюри вошли заслуженная артистка РФ Ольга Анохина, заслуженная артистка России Валерия Олефир и заслуженный артист Московской области Игорь Калагин.

Конкурс организует администрация Щёлковского округа при поддержке регионального министерства культуры и туризма. Награждения победителей в каждой возрастной группе и номинации будет проводиться в конце каждого дня конкурса.

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#щёлково
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Фестиваль-конкурс «Музыка весны» прошел в Можайске
14 марта 2024, 12:25

Фото: пресс-служба министерства образования Московской области

В Можайске прошел первый фестиваль-конкурс «Музыка весны» для детей и подростков. Об этом сообщила пресс-служба министерства образования Московской области.
Мероприятие проходило в доме детского творчества Можайского городского округа. В фестивале приняли участие около 90 участников из Московской и Смоленской областей.

«Фестиваль проходил как в очном и в заочном форматах. Оценку выступлений участников давало компетентное жюри, в составе заслуженного работника культуры РФ Виктора Трофимова, начальника военного учреждения культуры и искусства Елены Речиц, выпускника Московской консерватории Сергея Серова и педагогов допобразования Светланы Мельник и Карины Исаевой. Участники соревновались в различных номинациях, таких как фортепиано, струнные инструменты, синтезатор, вокал, а также инструментальные ансамбли», — поделились в министерстве.

Стоит отметить, что награждение победителей прошло в рамках гала-концерта в конце вечера.

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#подмосковье
#можайск
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Новый спектакль «Капитанская дочка» готовят ко Дню рождения А.С. Пушкина
14 марта 2024, 11:04

Фото: пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области

К 225-летию А.С. Пушкина Московский Губернский театр готовит спектакль «Капитанская дочка». Об этом сообщила пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.
Произведение «Капитанская дочка» выбрано не случайно. Эта повесть последнее законченное творение поэта до его гибели.

«У нас собралась замечательная команда. Мне кажется, я придумал оригинальный ход, благодаря которому эта история зазвучит по-новому, и при этом мы максимально сохраним великолепный пушкинский текст. Очень люблю его прозу, давно мечтал с ней поработать, долго подступался к этому материалу. Для меня важно, что это история про совсем юных героев. История их любви разворачивается на фоне страшных исторических событий. Но в любых условиях, даже в столь юном возрасте можно остаться верным себе, своему слову, сохранить свою честь», — рассказал режиссер спектакль Сергей Безруков.

Стоит отметить, что премьера запланирована на 12, 13 сентября 2024. Посетить предпоказ премьеры будет возможно 16 мая.

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В Подольске завершился форум‑концерт «Единство народа»
13 марта 2024, 22:33

Фото: Антон Чернов

В Ледовом дворце «Витязь» в Подольске 13 марта прошел форум‑концерт «Единство народа». Мероприятие организовано при поддержке партии «Единая Россия», сообщается на сайте подмосковного отделения партии.
В мероприятии приняли участие Григорий Лепс, Денис Майданов, ST, группа «Земляне», актёр Иван Охлобыстин. Также форум посетила военкор Ирина Куксенкова, получившая в зоне СВО ранение.

Сразу после восстановления она организовала сбор помощи российским бойцам. На собранные ею средства закуплены и доставлены на передовую обмундирование, бронежилеты, каски, рации, квадрокоптеры, тепловизоры, оптические прицелы и много другое.

«Наверное, каждый знает про проект „Всё для Победы“, где мы всей Россией собираем средства на всё необходимое для тех, кто нас защищает. Сегодня уточнила специально новые цифры — почти 12 миллиардов рублей, вы можете себе представить, мы собрали вместе. Множество людей откликаются на нужды фронта», — рассказала Ирина Куксенкова.
Вместе с ней выступила Юлия Шканова из Наро-Фоминского округа. Будучи кадровым офицером, она не раз отправлялась в командировки в новые регионы страны. Шканова не понаслышке знает, как героически сражаются наши ребята на фронте.

«Семья всегда была и остается опорой и поддержкой государства и общества. Ведь именно в ней человек воспитывает духовно-нравственные ценности, традиции народа, учится любви к ближнему, к своей родине. И сегодня настоящие мужчины во главе с верховным главнокомандующим встали на защиту своей семьи, своего народа, своей веры», — заявила Юлия Шканова.

В общей сложности, форум объединил сторонников политики государства по защите и сохранению национальных, семейных, культурных ценностей. В Ледовом дворце «Витязь» в Подольске собрались порядка 6 000 человек.

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