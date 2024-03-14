Новый спектакль «Капитанская дочка» готовят ко Дню рождения А.С. Пушкина

Фото: пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области
К 225-летию А.С. Пушкина Московский Губернский театр готовит спектакль «Капитанская дочка». Об этом сообщила пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.
Произведение «Капитанская дочка» выбрано не случайно. Эта повесть последнее законченное творение поэта до его гибели.
Стоит отметить, что премьера запланирована на 12, 13 сентября 2024. Посетить предпоказ премьеры будет возможно 16 мая.
Читайте также:
В Подольске завершился форум‑концерт «Единство народа»
Федоскинская миниатюра — символ России из Подмосковья
14 марта пройдет презентация военно-исторического фильма «Адмирал Кузнецов»
«У нас собралась замечательная команда. Мне кажется, я придумал оригинальный ход, благодаря которому эта история зазвучит по-новому, и при этом мы максимально сохраним великолепный пушкинский текст. Очень люблю его прозу, давно мечтал с ней поработать, долго подступался к этому материалу. Для меня важно, что это история про совсем юных героев. История их любви разворачивается на фоне страшных исторических событий. Но в любых условиях, даже в столь юном возрасте можно остаться верным себе, своему слову, сохранить свою честь», — рассказал режиссер спектакль Сергей Безруков.
Читайте также:
В Подольске завершился форум‑концерт «Единство народа»
Федоскинская миниатюра — символ России из Подмосковья
14 марта пройдет презентация военно-исторического фильма «Адмирал Кузнецов»
Мира Полтева