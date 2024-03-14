В Щёлкове состоится конкурс «Театральная весна Подмосковья»

Фото: пресс-служба Минкультуры и туризма МО
Очный этап регионального конкурса «Театральная весна Подмосковья» проведут сцене концертного центра «Щёлковский театр» 23-24 марта, сообщает Минкультуры и туризма Московской области.
«Заочный этап театрального конкурса проводился 29 февраля. Его участниками стали 29 трупп, представляющих 13 городских округов. В очный этап прошли 19 театральных коллективов из 11 подмосковных округов», — отмечается в сообщении.Областного конкурса проводится уже в шестой раз. В состав жюри вошли заслуженная артистка РФ Ольга Анохина, заслуженная артистка России Валерия Олефир и заслуженный артист Московской области Игорь Калагин.
Читайте также:
Фестиваль-конкурс «Музыка весны» прошел в Можайске
Новый спектакль «Капитанская дочка» готовят ко Дню рождения А.С. Пушкина
Новая выставка Союза художников России откроется в мытищинском музее
Лев Каштанов