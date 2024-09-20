Летний турпоток в Московскую область составил 8,8 млн человек

Туристический поток в Подмосковье этим летом составил 8,8 млн человек. Такие данные сообщили в пресс-службе Министерства культуры и туризма Московской области, подводя итоги проекта «Лето в Подмосковье 2024».
«По сравнению с прошлым годом туристический поток в Подмосковье вырос на 7% и составил 8,8 млн человек. Для гостей открыто более 1 тыс. отелей и 89 глэмпингов. В регионе работают 194 парка культуры и отдыха, свыше 200 мест отдыха у воды и порядка 90 мест для рыбалки. Любителям активного отдыха доступны 19 объектов экстремального туризма, восемь аэроклубов и 22 яхт-клуба. В сегменте экотуризма работают 50 фермерских хозяйств, где можно отдохнуть и познакомиться с такими животными как хаски, альпаки, ламы и верблюды», – говорится в сообщении.По количеству глэмпингов и кемпингов – модульных некапитальных средств размещения – Московская область вышла на первое место в России. Далее идут Краснодарский край и Ленинградская область. Всего в Подмосковье – более 1,3 тыс. классифицированных средств размещения, 177 из которых имеют категории 4 и 5 звезд.
Каждый год в Подмосковье проходят многочисленные фестивали. Летом этого года состоялось 13 крупных региональных мероприятий, которые суммарно посетили более 350 тыс. жителей и гостей региона.
«Среди них – театральный фестиваль «Мелиховская весна»; литературно-театральный фестиваль «Арт-пикник. Проект «Поэт»; самый крупный фестиваль классической музыки и искусств в России, ставший визитной карточкой Подмосковья, – фестиваль искусств Петра Чайковского в Клину; музыкальный фестиваль «Лето. Музыка. Музей»; музыкальный фестиваль «Джазовые сезоны» под руководством Игоря Бутмана, гастрономический «Сырный фестиваль» в сыроварне Олега Сироты в Истре», – отметили в ведомстве.Также летом состоялись новые фестивали, связанные с культурными кодами региона. Это театральный фестиваль «Учитель и ученики» в Ногинске, посвящённый творчеству режиссёра и педагога Петра Фоменко; Международный фестиваль искусств «Достоевский. Путешествие в Зарайск» под руководством народного артиста России Евгения Миронова.
Кроме того, в Подмосковье впервые провели фестиваль мотокультуры «Мотофристайл»; Биеннале визуальных искусств в Серпуховском историко-художественном музее; семейный фестиваль «Рябинушка» ко Дню семьи, любви и верности, а также музыкальный фестиваль «Поле Фолка» в усадьбе Мураново.
В подмосковных парках прошли специальные областные проекты. Это уникальный фестиваль современного танца «Город танцует в парках»; первый фестиваль народного творчества «Подмосковные узоры».
В парках Подмосковья регулярно проходят мероприятия физкультурно-спортивной направленности, творческие и культурно-просветительские проекты, развлекательные мероприятия. В летнем сезоне 2024 года было проведено свыше 24 тысяч таких мероприятий.
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Лора Луганская