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Летний турпоток в Московскую область составил 8,8 млн человек

20 сентября 2024, 17:34

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Туристический поток в Подмосковье этим летом составил 8,8 млн человек. Такие данные сообщили в пресс-службе Министерства культуры и туризма Московской области, подводя итоги проекта «Лето в Подмосковье 2024».
«По сравнению с прошлым годом туристический поток в Подмосковье вырос на 7% и составил 8,8 млн человек. Для гостей открыто более 1 тыс. отелей и 89 глэмпингов. В регионе работают 194 парка культуры и отдыха, свыше 200 мест отдыха у воды и порядка 90 мест для рыбалки. Любителям активного отдыха доступны 19 объектов экстремального туризма, восемь аэроклубов и 22 яхт-клуба. В сегменте экотуризма работают 50 фермерских хозяйств, где можно отдохнуть и познакомиться с такими животными как хаски, альпаки, ламы и верблюды», – говорится в сообщении.
По количеству глэмпингов и кемпингов – модульных некапитальных средств размещения – Московская область вышла на первое место в России. Далее идут Краснодарский край и Ленинградская область. Всего в Подмосковье – более 1,3 тыс. классифицированных средств размещения, 177 из которых имеют категории 4 и 5 звезд.



Каждый год в Подмосковье проходят многочисленные фестивали. Летом этого года состоялось 13 крупных региональных мероприятий, которые суммарно посетили более 350 тыс. жителей и гостей региона.
«Среди них – театральный фестиваль «Мелиховская весна»; литературно-театральный фестиваль «Арт-пикник. Проект «Поэт»; самый крупный фестиваль классической музыки и искусств в России, ставший визитной карточкой Подмосковья, – фестиваль искусств Петра Чайковского в Клину; музыкальный фестиваль «Лето. Музыка. Музей»; музыкальный фестиваль «Джазовые сезоны» под руководством Игоря Бутмана, гастрономический «Сырный фестиваль» в сыроварне Олега Сироты в Истре», – отметили в ведомстве.
Также летом состоялись новые фестивали, связанные с культурными кодами региона. Это театральный фестиваль «Учитель и ученики» в Ногинске, посвящённый творчеству режиссёра и педагога Петра Фоменко; Международный фестиваль искусств «Достоевский. Путешествие в Зарайск» под руководством народного артиста России Евгения Миронова.

Кроме того, в Подмосковье впервые провели фестиваль мотокультуры «Мотофристайл»; Биеннале визуальных искусств в Серпуховском историко-художественном музее; семейный фестиваль «Рябинушка» ко Дню семьи, любви и верности, а также музыкальный фестиваль «Поле Фолка» в усадьбе Мураново.

В подмосковных парках прошли специальные областные проекты. Это уникальный фестиваль современного танца «Город танцует в парках»; первый фестиваль народного творчества «Подмосковные узоры».

В парках Подмосковья регулярно проходят мероприятия физкультурно-спортивной направленности, творческие и культурно-просветительские проекты, развлекательные мероприятия. В летнем сезоне 2024 года было проведено свыше 24 тысяч таких мероприятий.

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В Серпухове устроили концерт в честь 685-летия города

Монинский музей ВВС представил экспозицию к 85-летию битвы на Халхин-Голе
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В Дубне к 120-летию художницы Нади Леже обновят её мозаики
20 сентября 2024, 16:15

Фото: пресс-служба администрации г. о. Дубна

В Дубне отреставрируют мозаичные панно Нади Леже с площади Космонавтов. Об этом сообщили в пресс-службе администрации наукограда.
«Как и планировали, к 120-летию художницы отреставрируем в городе все мозаики её авторства», – сказал глава городского округа Максим Тихомиров.
Четыре ярких мозаичных полотна с портретами космонавтов демонтируют и отправят в мастерскую Михаила Полякова, у которой большой опыт подобных работ. Затем панно установят на прежнее место.
«Когда привезём их в мастерскую, предстоит много этапов работы. Мы их простукиваем, проверяем, есть ли трещины. Всё это описываем и заново подбираем камни», – пояснил Поляков.
Визуально понятно, что у мозаик есть дефекты. Для их устранения будут подбирать материалы, повторяющие оригинал — камень, смальту, за редким исключением – цветное стекло. Мастер уверен, что после реставрации восстановленные участки будут держаться сотни лет.

По предварительной оценке, работы займут около двух месяцев.

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#подмосковье
#московская область
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В Серпухове устроили концерт в честь 685-летия города
20 сентября 2024, 12:10

Фото: пресс-служба администрации г.о. Серпухов

Концерт, приуроченный к 685-летию Серпухова, провели в сквере рядом с ДК «Родина», на нём выступили ученики и педагоги детской школы искусств «Синтез», сообщает пресс-служба администрации городского округа.
«В программе мероприятия, помимо выступлений, был также конкурс по истории Серпухова. Участники с энтузиазмом демонстрировали свои знания, отвечая на вопросы о важнейших событиях в истории города», — говорится в сообщении.
В администрации муниципалитета отметили, что концерт с викториной стал одним из первых мероприятий большой программы празднования Дня города.

Ранее сообщалось, что в субботу, 21 сентября, в Серпухове состоится спортивный праздник БОКСЗАБЕГ. О программе мероприятия читайте в материале «Радио 1».

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#мероприятия
#день города
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Монинский музей ВВС представил экспозицию к 85-летию битвы на Халхин-Голе
19 сентября 2024, 22:32

Фото: пресс-служба администрации г. о. Щёлково

В Центральном музее Военно-воздушных сил в посёлке Монино открылась выставка, посвящённая 85-летию разгрома японских милитаристов на реке Халхин-Гол в Монголии. Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа Щёлково.
«Выставка рассказывает о событиях, которые повлияли на ход мировой истории, привели к кардинальным изменениям в военных и политических планах ведущих государств накануне Второй мировой войны. По мнению многих российских исследователей, одной из целей конфликта была проверка боеспособности Красной армии. Японцы также стремились восстановить авторитет Квантунской армии, подорванный неспособностью завершить войну в Китае и поражением у озера Хасан», – рассказали в администрации.
События тех времён отражены в работах юных художников, присылающих свои произведения на конкурс детского рисунка. Он сейчас проходит в музее.

Музей приглашает побывать на выставке, а юных художников – принять участие в конкурсе. Его условия можно найти на сайте.

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#московская область
#щёлково
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В Клину появится граффити с изображением Гагарина
19 сентября 2024, 21:38

Фото: пресс-служба администрации г. о. Клин

У здания торгового центра на улице Гагарина в Клину началась работа над граффити, посвященного первому человеку в космосе. Изображение займёт всю стену площадью 12 кв. м., сообщил в пресс-службе администрации городского округа.
«Юрия Гагарина выбрал владелец здания. Я показала ему несколько эскизов, и мы решили остановиться на этом варианте. Краски я использую фасадные для картин. Им не страшны ни дождь, ни снег. К тому же здесь не солнечная сторона, поэтому изображение будет долго жить», – рассказала художница.
Создание картины привлекает внимание. Люди останавливаются полюбоваться работой и сфотографировать её.
«Я живу рядом, ежедневно прохожу мимо и вижу, как постепенно эскиз превращается в полноценную картину! Хочется побольше таких творческих, необычных решений в нашем городе», – поделился житель Клина Артём.
«Это прекрасная память о великом человеке! Пусть дети смотрят и больше интересуются историей страны», – отметила клинчанка Нина Ивановна.
Скоро граффити будет завершено, а на другой стороне здания появится изображение актёра Сергея Бодрова из популярного фильма «Брат».

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#юрий гагарин
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#подмосковье
#московская область
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Путин присвоил звание «Заслуженный артист России» телеведущей Оксане Федоровой
19 сентября 2024, 16:17

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Телеведущая и победительница конкурсов «Мисс Россия», «Мисс Вселенная» Оксана Федорова была удостоена звания «Заслуженный артист России». Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин, документ появился на сайте официального опубликования правовых актов. Отмечается, что звание присвоили за заслуги в области культуры и многолетнюю плодотворную деятельность.
«За заслуги в области культуры и многолетнюю плодотворную деятельность присвоить почетное звание «Заслуженный артист Российской Федерации» Бородиной Оксане Геннадьевне — артистке, президенту Благотворительного фонда Оксаны Федоровой, город Москва», — указано в публикации.
Оксана Федорова родилась 17 декабря 1977 года в Пскове. Отучилась в местном милицейско-правовом лицее, а после в Псковской средней специальной школе милиции. Высшее образование получила в Санкт-Петербургском университете МВД РФ.

Федорова была ведущей программ «Субботник», «Форт Боярд», «Субботний вечер», уже больше 20 лет ведет детскую передачу «Спокойной ночи, малыши!».

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Никас Сафронов назвал особенности своей выставки «Большая любовь к Петербургу»
Никас Сафронов: На выставке много картин в стиле dream vision
19 сентября 2024, 15:36

Фото: РИА Новости/Михаил Климентьев

Российский художник Никас Сафронов рассказала о своей выставке «Большая любовь к Петербургу» (6+), которая сейчас проходит в Петропавловской крепости.
«Эта выставка отличается от всех предыдущих тем, что я впервые представил так много картин в стиле dream vision. Также в Инженерном доме я выставил и свои ранние работы, которые до этого не представлял широкой публике. Я не решался их выставлять. Во время учёбы я набирался опыта, но как-то в начале 2000-х годов я презентовал несколько своих ранних работ на одной выставке, и эти картины привлекли внимание», — поделился в беседе с «Петербургским дневником» Сафронов.

Отмечается, что выставку открывал губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

А в городе Прокопьевск Кемеровской области появился свой уличный художник, пишущий на объектах улицы интересные картины. Как пишет «Сiбдепо», изображение девушки появилось на одной из остановок города. Отмечается, что изюминкой творений автора является то, что он рисует на книжных страницах.

Ранее в более чем 60 парках Московской области прошло масштабное мероприятие под названием «Живописный парк».

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#выставка
#художник
#картины
#культура
#искусство
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В России стартовал детский конкурс чтецов стихов по ПДД
19 сентября 2024, 12:57

Фото: iStock/Annandistock

Приём заявок на участие во II Всероссийском конкурсе чтецов стихов по ПДД «Азбука пешехода» стартовал 16 сентября, к участию приглашаются дети и подростки в возрасте от 4 до 17 лет, сообщает пресс-служба организатора конкурса — благотворительного фонда поддержки детей, пострадавших в ДТП, имени Наташи Едыкиной.
«Конкурс проводится для профилактики дорожно-транспортных происшествий с участием детей через творческие навыки и способности», — говорится в сообщении.
В задачи конкурса входит развитие художественных способностей у детей, закрепление у детей знаний по правилам дорожного движения и формирование фонда стихов, пропагандирующих ПДД.

Конкурсные материалы принимаются по электронному адресу stihi.pdd@fond-edykina.ru до 16 октября.

Подробная информация о конкурсе размещена на странице фонда.

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#конкурс
#дети
#стихи
#пдд
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«Наследие Нации» сообщает о старте конкурса, который посвящён семейным традициям
19 сентября 2024, 12:35

Фото: istockphoto / Kristina Ratobilska

В связи с проведением в Российской Федерации Года семьи по инициативе президента РФ, организация АНО центр поддержки развития культурно-образовательных программ «наследие нации» объявляет о запуске «I Всероссийского фестиваля-конкурса "наследие нации"» с номинацией «моя семья — мы вместе».
Конкурс направлен на выявление, развитие и поддержку детского и юношеского творчества, повышение профессионализма и обмен опытом в искусстве. Он также способствует гармонизации межэтнических отношений и этнокультурному развитию, приобщает молодёжь к национальному наследию, совершенствует исполнительские навыки и воспитывает эстетически и культурно.

Событие призвано укрепить институт семьи, привлечь внимание общества к культурным традициям и сохранить российские ценности через участие семейных творческих коллективов.

Организаторы приглашают индивидуальных артистов, творческие группы из разных образовательных учреждений и людей старшего поколения, увлечённых разными видами творчества.

Даты и места проведения фестиваля-конкурса:

  • 13 октября 2024 года в Молодёжном центре «Импульс» в городе Мытищи;
  • 23 ноября 2024 года в Дворце культуры имени Воровского в городе Раменское.
Организаторы приглашают всех желающих присоединиться к этому замечательному событию, которое посвящено семейным ценностям и культурному наследию.

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#семьи
#таланты
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#год семьи
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Юные таланты из Павловского Посада завоевали победу на всероссийском конкурсе искусств
19 сентября 2024, 11:51

Фото: пресс-служба администрации г. о. Павлово-Посадский

На всероссийском фестивале-конкурсе искусств «Серпантин искусств» юные чтецы из Павловского Посада завоевали победу, сообщает пресс-служба администрации г. о. Павлово-Посадский.
Участники театральной студии «Дар» продемонстрировали настоящее мастерство и получили заслуженные награды.

Илья Найдёнов и Андрей Агалаков, в возрастной категории 12–15 лет, стали лауреатами первой степени в номинации «Художественное слово».

Илья представил на конкурсе стихотворение Агнии Барто «Зовите бабку», а Андрей прочитал произведение Николая Заболоцкого «Некрасивая девочка».

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