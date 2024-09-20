В Дубне к 120-летию художницы Нади Леже обновят её мозаики

Фото: пресс-служба администрации г. о. Дубна
В Дубне отреставрируют мозаичные панно Нади Леже с площади Космонавтов. Об этом сообщили в пресс-службе администрации наукограда.
«Как и планировали, к 120-летию художницы отреставрируем в городе все мозаики её авторства», – сказал глава городского округа Максим Тихомиров.Четыре ярких мозаичных полотна с портретами космонавтов демонтируют и отправят в мастерскую Михаила Полякова, у которой большой опыт подобных работ. Затем панно установят на прежнее место.
«Когда привезём их в мастерскую, предстоит много этапов работы. Мы их простукиваем, проверяем, есть ли трещины. Всё это описываем и заново подбираем камни», – пояснил Поляков.Визуально понятно, что у мозаик есть дефекты. Для их устранения будут подбирать материалы, повторяющие оригинал — камень, смальту, за редким исключением – цветное стекло. Мастер уверен, что после реставрации восстановленные участки будут держаться сотни лет.
По предварительной оценке, работы займут около двух месяцев.
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Лора Луганская