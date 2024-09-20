В Серпухове устроили концерт в честь 685-летия города

Фото: пресс-служба администрации г.о. Серпухов
Концерт, приуроченный к 685-летию Серпухова, провели в сквере рядом с ДК «Родина», на нём выступили ученики и педагоги детской школы искусств «Синтез», сообщает пресс-служба администрации городского округа.
«В программе мероприятия, помимо выступлений, был также конкурс по истории Серпухова. Участники с энтузиазмом демонстрировали свои знания, отвечая на вопросы о важнейших событиях в истории города», — говорится в сообщении.В администрации муниципалитета отметили, что концерт с викториной стал одним из первых мероприятий большой программы празднования Дня города.
Ранее сообщалось, что в субботу, 21 сентября, в Серпухове состоится спортивный праздник БОКСЗАБЕГ. О программе мероприятия читайте в материале «Радио 1».
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