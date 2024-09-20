В Серпухове устроили концерт в честь 685-летия города

Приём заявок на участие во II Всероссийском конкурсе чтецов стихов по ПДД «Азбука пешехода» стартовал 16 сентября, к участию приглашаются дети и подростки в возрасте от 4 до 17 лет, сообщает пресс-служба организатора конкурса — благотворительного фонда поддержки детей, пострадавших в ДТП, имени Наташи Едыкиной.