LIFE doc выпустил документальный фильм о сотрудничестве России и ОАЭ

Фото: Редакция LIFE doc
Редакция LIFE doc выпустила фильм, посвящённый отношениям России и Объединённых Арабских Эмиратов. В сюжете картины две страны, строящие экономическое, культурное и технологическое сотрудничество, несмотря на различия в истории и традициях. Проект создан при поддержке Института развития интернета (АНО «ИРИ»).
История дружбы и деловых связей
ОАЭ — страна, символизирующая стремительный рост и инновации. Сегодня она крупнейший партнёр России среди арабских стран с товарооборотом, превысившим 11 миллиардов долларов.
«Объединённые Арабские Эмираты — это уникальный пример деколонизации мирового порядка. Эта страна, ещё недавно находившаяся под протекторатом Великобритании, за полвека превратилась в мировой центр торговли, технологий и культуры», — подчеркнула уникальность истории востоковед, академический руководитель НИУ ВШЭ Эльмира Имамкулиева.
Фото: Редакция LIFE doc
Торговля, технологии и культурный обмен
Представитель Российского экспортного центра в ОАЭ Наджибулло Джаббори сообщил, что Эмираты остаются важнейшим партнером России, несмотря на политическое давление. Эта страна взаимодействует «от космоса до спорта» — в совершенно разных сферах.
Одной из ярких иллюстраций взаимодействия — проект по развитию хоккея в Эмиратах.
Нельзя не сказать о культурном обмене между странами. Например, участие России в Неделе всемирного наследия ЮНЕСКО в Шардже или популярность российских мультфильмов в Эмиратах.
Фото: Редакция LIFE doc
Будущее сотрудничество
Обе страны видят большие перспективы в технологиях и космосе. В фильме повествуется о запуске спутников ОАЭ с космодрома Восточный и роли российской науки в космической программе Эмиратов.
Также будущее сотрудничество происходит в сфере туризма, который позволяет обмениваться опытом и помогать друг другу развиваться.
Подробнее о дружбе ОАЭ и России можно узнать в фильме «ОАЭ: оазис в пустыне».
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Анастасия Бондарева