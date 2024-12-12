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LIFE doc выпустил документальный фильм о сотрудничестве России и ОАЭ

Фото: Редакция LIFE doc

Фото: Редакция LIFE doc

Редакция LIFE doc выпустила фильм, посвящённый отношениям России и Объединённых Арабских Эмиратов. В сюжете картины две страны, строящие экономическое, культурное и технологическое сотрудничество, несмотря на различия в истории и традициях. Проект создан при поддержке Института развития интернета (АНО «ИРИ»).

История дружбы и деловых связей


ОАЭ — страна, символизирующая стремительный рост и инновации. Сегодня она крупнейший партнёр России среди арабских стран с товарооборотом, превысившим 11 миллиардов долларов.



«Объединённые Арабские Эмираты — это уникальный пример деколонизации мирового порядка. Эта страна, ещё недавно находившаяся под протекторатом Великобритании, за полвека превратилась в мировой центр торговли, технологий и культуры», — подчеркнула уникальность истории востоковед, академический руководитель НИУ ВШЭ Эльмира Имамкулиева.


Фото: Редакция LIFE doc

Торговля, технологии и культурный обмен


Представитель Российского экспортного центра в ОАЭ Наджибулло Джаббори сообщил, что Эмираты остаются важнейшим партнером России, несмотря на политическое давление. Эта страна взаимодействует «от космоса до спорта» — в совершенно разных сферах.

Одной из ярких иллюстраций взаимодействия — проект по развитию хоккея в Эмиратах.

Нельзя не сказать о культурном обмене между странами. Например, участие России в Неделе всемирного наследия ЮНЕСКО в Шардже или популярность российских мультфильмов в Эмиратах.

Фото: Редакция LIFE doc

Будущее сотрудничество


Обе страны видят большие перспективы в технологиях и космосе. В фильме повествуется о запуске спутников ОАЭ с космодрома Восточный и роли российской науки в космической программе Эмиратов.
Также будущее сотрудничество происходит в сфере туризма, который позволяет обмениваться опытом и помогать друг другу развиваться.

Подробнее о дружбе ОАЭ и России можно узнать в фильме «ОАЭ: оазис в пустыне».

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Ивантеевский музыкально-драматический театр представит премьеру спектакля «Мы – люди!»
12 декабря 2024, 15:51

Фото: Ивантеевский музыкально-драматический театр

15 декабря Ивантеевский музыкально-драматический театр представит премьеру спектакля «Мы – люди!». Его основу легли рассказы Антона Павловича Чехова, которому в январе 2025 года исполнится 165 лет. Премьера приурочена к юбилею великого русского писателя.
«Это не просто постановка по ранним рассказам Чехова, а смелое переосмысление классики для сегодняшнего зрителя, особенно для молодежи. Это синтез классической музыки и современных композиций, изящной хореографии и интересной сценографии. Мы сохранили глубину чеховских идей о вечных ценностях, но подали их в яркой, современной упаковке, которая зацепит каждого», — поделился художественный руководитель спектакля Артем Бибилюров.

Чеховские герои отражают вечные человеческие проблемы и пороки, в них каждый узнает себя. Тонкий юмор писателя, заставляющий задуматься, актуален и в XXI веке.

Фото: Ивантеевский музыкально-драматический театр

Спектакль «Мы-Люди!» напомнит о важности человеческих отношений, сочувствия и взаимопонимания, о том, что от наших поступков зависит будущее.
Художественный руководитель спектакля — Артем Бибилюров, режиссер — Полина Нахимовская, художник — Михаил Карягин, хореограф — Данил Музипов, композитор — Алевтина Добрынина.

Фото: Ивантеевский музыкально-драматический театр

Премьерные показы спектакля будут проводиться бесплатно, но на них нужно зарегистрироваться.
Начало спектакля в 18:00. Возрастные ограничения: 12

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Жительница Каширы одержала победу на творческом конкурсе «Голоса сердец»

В парке в Серебряных Прудах откроют самоварную станцию

На выставке в Серпухове представят около 200 произведений русского авангарда
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#спектакль
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Жительница Каширы одержала победу на творческом конкурсе «Голоса сердец»
12 декабря 2024, 14:13

Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира

Представительница Каширы Владлена Буравцева стала победительницей фестиваля-конкурса искусств для детей и юношества «Голоса сердец — 2024», сообщает пресс-служба администрации городского округа.
«Владлена Буравцева стала лауреатом I степени в номинации «Художественное слово». На конкурсе она декламировала стихотворение Марины Цветаевой «Ещё вчера в глаза глядел», — говорится в сообщении.

Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира

Отмечается, что в этом году фестиваль «Голоса сердец» собрал рекордное количество участников: заявки поступили от 230 молодых дарований из 40 подмосковных муниципалитетов.

Фестиваль организован для поддержки детей, подростков и молодых людей с валидностью или с ограниченными возможностями здоровья. Конкурс проводится в шести номинациях: декламация, вокал, инструментальная музыка, народные инструменты, декоративно-прикладное и изобразительное искусство.

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В парке в Серебряных Прудах откроют самоварную станцию
12 декабря 2024, 10:52

Фото: пресс-служба администрации г.о. Серебряные Пруды

Самоварная станция с разнообразными видами чая и угощением будет работать в парке «Серебряный» городского округа Серебряные Пруды в субботу, 14 декабря, она станет частью общеобластного мероприятия «Парки. Баранки», сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Благодаря самоварной станции гости праздника смогут погрузиться в удивительное разнообразие видов и сортов чая — от фруктовых до овощных. Посетителям расскажут об истории чаёв и о методах их приготовления», — отмечается в сообщении.
Кроме того, посетителей парка ждут различные игры и концертная программа. Вход на мероприятие свободный, возрастных ограничений нет.

Фото: пресс-служба администрации г.о. Серебряные Пруды

Парк культуры и отдыха «Серебряный» расположен по адресу: рабочий посёлок Серебряные Пруды, улица 8 Марта, дом №11В.

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#серебряные пруды
#парк
#праздник
#чай
#мероприятия
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На выставке в Серпухове представят около 200 произведений русского авангарда
11 декабря 2024, 17:02

Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

В Серпуховском историко-художественном музее 18 декабря откроется выставка «Фабрика авангарда. Выкройка нового мира». Она объединит значимые произведения русских авангардистов и связанные с ними предметы быта.
Экспозицию составят около 200 экспонатов, сообщила «Радио 1» директор Серпуховского историко-художественного музея Жанна Новак.

В основе экспозиции – коллекция самого музея, а также экспонаты из Екатеринбургского музея изобразительных искусств и Музейно-выставочного центра Серпухова.

Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

По словам Новак, тема авангарда и сейчас будоражит умы и широких масс, и опытных любителей искусства.
«Многие музейные проекты в этом году связаны с авангардом, и мы не стали исключением. В самом названии этой выставки звучит некая метафора, через которую мы постарались разъяснить понятие русского авангарда, известное сегодня во всём мире. Я часто люблю подмечать, что наши замечательные и горячо любимые русские художники – Шишкин, Репин, Васнецов – не столь известны в других странах, как представители русского авангарда, как картины Малевича, Кандинского, Гончаровой. Кстати, в это время появляется очень много художниц, которых позже назовут амазонками русского авангарда», – рассказала директор музея.

Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

В экспозиции можно будет увидеть произведения Наталии Гончаровой, Михаила Ларионова, Давида Бурлюка, Владимира Фаворского, Анны Лепорской и других мастеров.
«Многим покажется: разве это искусство? Что в этом такого художественного? Так и ребёнок может. Но дело в том, что это искусство относится к началу XX века, и прославилось оно на весь мир именно благодаря тому, что ничего подобного в художественном мире не было создано. А вот в России были такие передовые идеи, был поиск нового художественного языка, который стал абсолютно уникальным и сегодня вошёл даже в наш национальный культурный код. Будем искать истоки авангарда, узнавать, что вдохновляло художников того периода, как его воспринимали современники, обычные советские люди», – отметила Новак.
Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

Также на выставке будут представлены ткани, набойные доски, изразцы, деревянная утварь и другие предметы народного искусства, сыгравшие важную роль в преобразовании визуального языка начала XX века.
«Это 1920-30-е годы, строительство новой страны, очень непростой, исторический период. Авангард – термин военный, авангард – это передовой отряд. И художники действительно мыслили себя великим передовым отрядом. Помимо экспериментов на холстах, им доверили ещё и улицы. Они украшали и готовили площади к демонстрациям Страны Советов. Позже, в 1930-е годы, на текстильных фабриках начинают производить ткани с авангардными рисунками. Появляется мебель по мотивам работ авангардистов. А сами они создают спектакли, музыку, стихи. Авангард как стиль проникает во все виды искусства», – пояснила собеседница «Радио 1».
Выставка пройдёт в отреставрированном «Каретном сарае» и будет работать до 18 мая 2025 года.

Как сообщили в пресс-службе Министерства культуры и туризма Подмосковья, особую поддержку проекту оказал Государственный Русский музей – он помог создать мультимедийную экспозицию. Концепция выставки разработана при участии Центра авангарда Еврейского музея и центра толерантности.

Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

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#искусство
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В Коломенском кремле идут съёмки фильма об истории России
10 декабря 2024, 22:36

Фото: пресс-служба администрации Коломенского г. о.

Коломна вновь стал площадкой для съёмок кино, сообщили в пресс-службе администрации городского округа. На территории кремля создают документальный фильм, посвящённый важным страницам российской истории.
«По заказу телеканала «Россия Культура» готовится цикл картин под названием «Твердыни земли Русской». Проект рассказывает о кремлях, сыгравших ключевую роль в формировании российской государственности, о связанных с ними военных и политических событиях, выдающихся исторических личностях», – говорится в сообщении.
Фото: пресс-служба администрации Коломенского г. о.

Одной из таких героинь стала Марина Мнишек. Во время съёмок в коломенском кремле были воссоздал сцены из XVI века, когда полячка была заточена в башню. Кадры позволят зрителю погрузиться в атмосферу Смутного времени XVI–XVII веков.

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Топ-13 музеев в Коломне: Коломенский патефон, Тайны коломенской медовуши
10 декабря 2024, 18:00

Фото: istockphoto / jenoche

Коломна — древний город с богатой историей, расположенный недалеко от Москвы. Здесь находится множество интересных музеев, которые позволяют познакомиться с культурой и традициями. «Радио1» расскажет о самых интересных музеях города.

Музеи Коломны


Коломна — один из старейших городов России, известный не только своей архитектурой, но и богатым культурным наследием. В городе сохранилось множество исторических слоёв, каждый из которых представлен в местных музеях. Эти музеи служат порталом в прошлое и настоящее города, рассказывая о его богатой истории.

Музеи Коломны — это не просто выставочные залы, они являются хранителями памяти города. Каждый музей предлагает уникальный опыт знакомства с историей и культурой, позволяя погрузиться в атмосферу различных эпох, от средневековья до наших дней.

Одна из основных тем в коллекциях музеев Коломны — народное творчество и ремёсла. Музеи демонстрируют разнообразие ремёсел, от традиционной русской росписи до народных художественных промыслов. Экспозиции позволяют проследить развитие местной культуры, узнать об особенностях жизни людей, их повседневных заботах и радостях.

Современные музеи города представляют новые направления в искусстве, включая современные художественные практики, охватывающие разнообразные формы визуального искусства.

Коломенский патефон


Музей «Коломенский патефон» представляет собой уникальную коллекцию, посвящённую истории звукового искусства. Его экспозиция охватывает развитие звуковоспроизводящей техники с конца XIX века и до наших дней, знакомя посетителей с влиянием этих устройств на культуру.

Коллекция музея включает более 300 экспонатов, каждый из которых имеет свою историю и характер. Среди них можно увидеть музыкальные шкатулки на металлических дисках, механическое пианино, фонографы Эдисона, различные модели патефонов и граммофонов, а также технику советского периода.

Музей также рассказывает об истории легендарного Коломенского патефона и его значении в контексте развития музыкальной техники.

Фото: kolomnapatefon.ru

Тайны Коломенской Медовуши


В музее представлена история медоварения и пчеловодства, а также предлагается возможность попробовать старинный коломенский мёд.

Посетители могут научиться готовить медовый сбитень по традиционным русским рецептам.

Кроме того, в музее проводятся мастер-классы по росписи пряников, где обучают искусству украшения имбирного печенья.
Фото: medovusha.ru

Арт-галерея Лига


Это место, где представлены работы как местных, так и зарубежных художников. Галерея предлагает разнообразные выставки современного искусства, а также арт-проекты, которые могут заинтересовать любителей нестандартных подходов.

Здесь проводятся выставки живописи, графики, фотографии, а также современные арт-проекты и инсталляции.

«Лига» привлекает внимание своим нестандартным подходом к организации выставок и часто является местом проведения культурных событий, мастер-классов и встреч с художниками.

Фото: liga.org.ru

Усадьба купцов Лажечниковых


Она была построена в середине XVIII–XIX веков и связана с именем Ивана Ивановича Лажечникова, известного писателя, автора исторических романов об эпохе Петра Великого, Анны Иоанновны и Ивана III.

В 1981 году главный дом усадьбы был передан городскому отделу культуры для создания литературного музея, посвящённого И. И. Лажечникову. В 2002 году усадьба получила статус памятника областного значения.

Сегодня усадьба Лажечниковых является популярным туристическим объектом, где посетители могут узнать больше о жизни и творчестве писателя, а также насладиться красотой архитектуры и интерьеров здания.

Фото:kolomnausadba.com

Музей мыла в Коломне «Душистыя радости»


Музей посвящён традициям мыловарения, парфюмерии и гигиены в императорской России.

Экспозиция музея состоит из коллекций мыла, духов и одеколонов русских производителей конца XIX — начала XX века. Гости могут увидеть разнообразные виды мыла и узнать о технологиях производства и используемых ингредиентах.

Кроме того, в музее проводятся театрализованные экскурсии, мастер-классы и выставки.

Фото: d-radosti.ru

Самый известный музей в Коломне — музей любимой игрушки


Частный коллекционер Ирина Куликова основала музей в 2014 году. Через три года галерея значительно расширилась. Сегодня на музейных полках представлена коллекция игрушек, охватывающая период с 1890-х до 1980-х годов, в том числе старинные куклы и их домики, солдатики, медведи, поезда, автомобили и другие игрушки с богатой историей.

В музее можно научиться создавать простые игрушки своими руками.

Музей предлагает полуторачасовые экскурсии, творческие мастер-классы и возможность приобрести авторские сувениры.

Фото:kolomnausadba.com

Топ-3 краеведческих музеев Коломны


Коломна — город с богатой историей, и местные краеведческие музеи позволяют подробно изучить прошлое этого замечательного места.

Музеи, специализирующиеся на краеведении, освещают историю становления города и его значимую роль в российской истории и культуре.

Коломенский краеведческий музей


Коломенский краеведческий музей расположен в городе Коломна Московской области. Он был основан в 1999 году и является одним из старейших музеев региона.

Музей рассказывает об истории, культуре и природе Коломны и её окрестностей. В нём представлены археологические находки, предметы быта, живопись, графика и скульптура.

Также в музее проходят временные выставки, лекции и экскурсии.

Фото: kolomna-kreml.ru

Музей бабьей доли: пряла, ткала, вышивала


Музей «Бабьей доли» знакомит посетителей с жизнью и бытом обычных женщин, которые, несмотря на трудности, создавали уникальные произведения искусства, такие как рушники, рубахи и праздничные наряды с изысканными ткаными и вышитыми узорами.

В музее представлена обширная коллекция подлинных и редких экспонатов, включая старинные костюмы, прялки и предметы домашнего обихода. Здесь можно узнать историю создания рубах, изучить особенности рисунков на прялках и осознать, какое значение имело рукоделие в жизни женщин.

Фото: babya-dolya.ru

Музей «Кузнечная слобода»


Сегодня профессия кузнеца стала настолько редкой, что увидеть его работу можно только в музее.

В «Кузнечной слободе» представлена коллекция из около 6 тысяч предметов, созданных с помощью молота и наковальни. Среди них кованые элементы, являющиеся архитектурными украшениями, и предметы, необходимые в повседневной жизни.

На территории музея открыта кузнечная мастерская, где можно посетить мастер-класс.

Фото: sloboda.center

Топ-3 выставночных музея Коломны


Коломна — это не только город с богатым историческим наследием, но и культурный центр, где активно развиваются выставочные практики.

Музеи города регулярно проводят выставки, посвящённые как традиционному, так и современному искусству.

Музей «Арткоммуналка»


Музей «Арткоммуналка» — уникальное пространство для современного искусства. Музей является не только выставочным залом, но и культурным центром, где проходят мастер-классы, лекции и творческие встречи. Здесь можно увидеть работы местных и московских художников, а также принять участие в нестандартных арт-проектах, которые предлагают новые способы взаимодействия с искусством.

Фото: artkommunalka.com

Музей Органической Культуры


Музей органической культуры (МОК) — это художественный музей, расположенный в Коломне и основанный в 2011 году. Здание музея было построено дворянами Ананьиными в 1815 году и приобретено купцами-москательщиками Львовыми в 1849 году.

В музее представлены коллекции работ художников русского авангарда начала XX века, таких как Матюшин и Гуро, а также произведения современных художников и российских фотографов XXI века.

Основная деятельность музея заключается в изучении и представлении истории формирования и развития органического направления в российском искусстве, а также проблем органической культуры и актуальности этого направления в русском авангарде.

Музей российской фотографии в Коломне


Культурное пространство, расположенное в историческом здании бывшей усадьбы купцов-москательщиков Львовых. Музей стал центром изучения и популяризации истории отечественной фотографии, а также площадкой для творчества современных фотографов.

Экспозиция музея включает в себя обширную коллекцию фотографий, начиная с XIX века и до наших дней. Здесь представлены работы известных мастеров российской фотографии.

Кроме того, в музее регулярно проводятся выставки молодых и начинающих фотографов, что способствует развитию и популяризации искусства фотографии среди молодёжи.

В рамках музея также действует фотошкола, где все желающие могут научиться основам фотографии и развить свои творческие навыки. Занятия проводятся опытными преподавателями, которые помогают ученикам раскрыть свой потенциал и стать настоящими профессионалами в мире фотографии.

Музей российской фотографии в Коломне является важным культурным центром не только для жителей города, но и для всей страны. Его посещение обязательно для всех, кто интересуется историей отечественной фотографии и хочет узнать больше о развитии этого искусства в России.

Фото: mrf.museumart.ru

Лучшие военные музеи Коломны


Коломна, с её богатым историческим наследием, играет значительную роль в военной истории России. Город предлагает посетить несколько мест, где можно узнать о военном прошлом России и города.

Музей боевой славы


Коломенский музей воинской славы был открыт в 2010 году и рассказывает о храбрости местных жителей, которые участвовали в войнах разных эпох — от Средневековья до наших дней — как на фронте, так и в тылу.

Изначально музей располагался в церкви Петра и Павла, которая находится на другом конце парка, но после того, как храм вернули верующим, музей переехал в новое здание в футуристическом стиле.

В экспозицию вошли коллекции краеведческого музея и предметы, предоставленные местными жителями.

Фото:kolomnausadba.com

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#музей
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#экскурсии
#творчество
#коломна
#выставки
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Юные танцоры из Каширы завоевали две награды международного конкурса
10 декабря 2024, 17:41

Фото: пресс-служба администрации г. о. Кашира

Танцевальный коллектив из Каширы привёз две награды со II Международного фестиваля-конкурс хореографического искусства «Белая стрекоза». Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
«Конкурс прошёл в Туле. В этом году в нём участвовали более 15 коллективов из Тульской, Калужской, Московской и Белгородской областей. Каширу представила танцевальная студия дома культуры «Ожерелье». В номинации «Уличный танец» старший состав коллектива ART OF BLACK занял первое место, а средний – второе», – говорится в сообщении.
Танцевальная студия ART OF BLACK была основана в 2021 году. Коллектив специализируется на разных танцевальных направлениях. Летом прошлого года девушки из ART OF BLACK участвовали в фестивале «Город танцует в парках», который прошёл в Городском парке Каширы. Молодой коллектив выиграл отборочный этап и получил одобрение известного российского хореографа Егора Дружинина.



После победы танцевальная студия выступила на гала-концерте «Город танцует в парках» в Балашихе.

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#кашира
#искусство
#культура
#танцы
#конкурс
#фестиваль
#подмосковье
#московская область
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Вокалистки из Каширы завоевали награды Всероссийского конкурса
10 декабря 2024, 16:19

Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира

Четыре юные участницы вокального коллектива «Элегия» дома культуры «Ожерелье» городского округа Кашира стали лауреатами V Всероссийского конкурса-фестиваля творчества и искусств «Чудесница зима», сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«По итогам конкурса дипломы лауреатов I степени в номинации «Эстрадный вокал» получили Арина Никифорова, Елизавета Трунова и Татьяна Ветрова. Кроме того, Елизавета Трунова и София Осипова стали лауреатами II степени. И благодарность от оргкомитета фестиваля получила руководительница вокального коллектива «Элегия» Анна Дорофеева», — говорится в сообщении.

Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира

Отмечается, что участники фестиваля «Чудесница зима» демонстрировали свои умения и таланты в разных видах искусств: вокале, танцах, актёрском мастерстве и пр. Фестиваль состоялся 8 декабря в городском округе Коломна.

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#кашира
#фестиваль
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#искусство
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В Госдуме объяснили цену в 400 тысяч рублей на билеты в Большом театре
Депутат Соловьев: билеты в Большой театр за 400 тысяч продаются для миллиардеров
10 декабря 2024, 12:40

Фото: iStock/welcomeinside

Большой театр продает лишь часть билетов по цене в 400 тысяч рублей, так как они предназначены для богатых предпринимателей, миллиардеров. Об этом заявил депутат Госдумы Сергей Соловьев.
«Театр продает только часть билетов за такую высокую цену. У нас есть успешные и богатые предприниматели, которые могут купить билеты по такой цене. Мое мнение: наверное, неправильно, если миллиардеры покупают билеты по низкой цене», — пояснил парламентарий в беседе с NEWS.ru.
По его словам, столь высокая стоимость билетов обусловлена необходимостью театра поддерживать свой престиж и финансовый доход.

Ранее сообщалось, что максимальная цена двух билетов на спектакль «Щелкунчик» составила на торгах 400 тысяч рублей при стартовой стоимости в 100 тысяч рублей. Такие ставки были сделаны в понедельник, 9 декабря, на 16 и 17 места в первом ряду партера.

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