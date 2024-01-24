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Литэксперт Корнев назвал «Туннель» Яны Вагнер самым ожидаемым в этом году

24 января 2024, 16:21
Фото: istockphoto.com/Dima Berlin

Фото: istockphoto.com/Dima Berlin

Литературный эксперт, основатель литературного агентства по написанию книг Александр Корнев перечислил самые ожидаемые книги этого года, к числу первых ихз которых отнёс роман-катастрофу «Туннель» писательницы Яны Вагнер.
Далее он назвал книгу «Двести третий день зимы» Ольги Птицовой и биографию Илона Маска.

«У Арнольда Шварценеггера когда-то вышла книга «Моя самая правдивая история», в которой он отошёл от классических канонов биографии, где авторы, как правило, превозносят себя. У Шварценеггера — это история простого мальчика, который постепенно добился невиданных высот, причём в абсолютно разных отраслях. Если книга Маска будет такой, я её с удовольствием прочту», — прокомментировал в беседе с RuNews24.ru Корнев.


Также он отметил книгу Робертса Польски «Жизнь без свободы воли», которая также, по его мнению, обретёт популярность после выхода в свет.

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#книга
#литература
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Коломенский музей пастилы отмечает юбилей
24 января 2024, 16:30

Фото: пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области

Музею «Коломенская пастила» исполнилось 15 лет. Об этом сообщила пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.
Музей работает в городском округе Коломна с 24 января в 2009. Каждый год музей принимает свыше 60 тысяч гостей.

«Коломенская пастила, её образ и вкус были собраны по крупицам из архивных документов, музейных фондов и русской литературы. Мы не кондитеры в обычном понимании, а музейные исследователи и реконструкторы, производим только то, что имеет историческую ценность<…>Сейчас коломенская пастила является брендом № 1 Коломны и входит в топ-10 «Вкусов России»,— поделилась основатель музея, руководитель музейно-творческого кластера «Коломенский Посад» Наталья Никитина.

Стоит отметить, что именно коломенская пастила представлена как национальный продукт России в Гастрономе № 1 на Красной площади.

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#пастила
#коломна
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#юбилей
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В Коломне открыта выставка картин под открытым небом
24 января 2024, 16:18

Художественная выставка под открытым «В горнице моей светло» проходит рядом с картинной галереей «Дом Озерова» на улице Яна Грунта в Коломне, в экспозиции —репродукции картин народного художника России, почётного гражданина Коломны Михаила Абакумова, сообщает пресс-служба Минкультуры и спорта Московской области.

«Михаил Абакумов считается одним из лучших пейзажистов России. В его работах соединились традиции реалистической школы и импрессионизма. На полотнах Абакумова представлены виды русского севера, картины традиционного быта, деревенские дома и поля», — говорится в сообщении.

Выставка организована в рамках проекта «Стрит-АРТ». Она будет работать до 4 марта текущего года. Возрастных ограничений нет.

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#выставка
#культура
#коломна
#минкульттуризма мо
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«Рабыня Изаура» и «Игра в кальмара»: почему россияне перестали смотреть сериалы?
Кинокритик объяснил, почему россияне не смотрят турецкие и корейские сериалы
24 января 2024, 15:01

Фото: IStock/diego_cervo

Онлайн-кинотеатры пожаловались на корейские и турецкие сериалы, которые не смогли привлечь внимание россиян. При этом, «имитация ажиотажа» привела к росту цен на них.
Киножурналист, телерадиоведущий Давид Шнейдеров в беседе с «Радио 1» объяснил, что корейская культура и актёрская игра чужда российскому зрителю.
«Для нас они все на одно лицо. Если взять самый популярный сериал “Игра в кальмара”, то там актёры делятся на две группы: первая – это все, кто играет все современно, близко к Голливуду, и вторая – это дедушка, который играет в корейском стиле, необычно для европейско-американского глаза. К тому же корейские фильмы очень жестокие, жёсткие», — сказал Шнейдеров.
Турецкие сериалы не получили особой популярности в России, потому что это всем «надоело», уверен кинокритик.
«Мы в своё время с ума сходили по всяким “Рабыням Изаура”, а потом нам довольно быстро всё надоело. Турецкие сериалы – это определённая экзальтация, своеобразная манера подачи материала. Сейчас нам это уже неинтересно, наш зритель хочет вернуться к привычному американскому-европейскому», — заключил собеседник.
При этом, кинокритик подчеркнул, что заменить ушедшие европейские и американские сериалы невозможно без собственного развития. Он призвал помогать российской киноиндустрии создавать собственные качественные проекты.

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#турция
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В Подмосковье для студентов организуют праздник «ЗАЧЁТный парк»
24 января 2024, 13:36

Фото: пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области

Подмосковные парки приглашают в День студента на праздник «ЗАЧЁТный парк». Об этом сообщила пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.
В День студента, 25 января, на всей территории Московской области в парках будут организованы программы по профориентации, семинары с экспертами, творческие встречи, концертные программы и дискотеки.

«В «Парке Мира» в Мытищи для студентов и Татьян при предъявлении студенческого билета и паспорта будет бесплатно работать прокат коньков на сеанс с 18:00 до 19:00. Также на катке проведут фотосессии с ростовыми куклами и мастер-классы по керлингу . В Дубне можно будет посетить выставку молодых художников города и концерт рок-группы. А в Талдоме гостей ждет музыкальный сет от диджея и угощения безалкогольным глинтвейном», — отметили в министерстве.

Кроме этого, в Ступино можно будет поучаствовать в творческой программе о жизни студентов. Полный список мероприятий и парков ​можно найти на официальном сайте министерства.

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#праздники
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Гостей фестиваля санок в Ивантеевке ждут катания, песни и творческий конкурс
24 января 2024, 11:39

Фото: iStock/FamVeld

Фестиваль санок состоится в городском парке культуры и отдыха в Ивантеевке в субботу, 27 января, в программе предусмотрены развлечения для взрослых и детей, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Подмосковья.
«На фестивале организуют катания на собачьих упряжках и ватрушках, эстафеты и мастер-классы для детей. Гостей также ждут интерактивные программы и концерт казачьего ансамбля «Борода Folk», — говорится в сообщении.

Важной частью фестиваля станет конкурс «Чудо-сани!» — его участники будут соревноваться в оригинальности оформления санок и тюбингов. Принять участие в конкурсе могут все желающие.

Фестиваль начнётся в 11 утра, вход свободный.

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#ивантеевка
#культура
#минкульттуризма мо
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В Подмосковье пройдет бесплатный показ работ участников кинофестиваля Short Film Days
24 января 2024, 09:37

Фото: istockphoto / LeMusique

В Голицыно пройдут бесплатные показы короткометражных фильмов – участников кинофестиваля Short Film Days. Об этом сообщила пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.
Кинопоказ состоится 29 января в киноконцертном зале «Октябрь».

«В рамках мероприятия гостей ждут фильмы «А» от режиссера Татьяны Жуковой, «Как разжечь потухший огонь» - режиссер Сергей Филатов, «Соня любит, Соня не любит» - режиссер Наталья Беляева, «Белым по чёрному» - режиссер Антон Мамыкин и «Взятка» от режиссера Алексея Харитонова», — поделились в министерстве.

Стоит отметить, что эти работы являются участниками внеконкурсной программы возрастных категорий 6 , 12 и 16 .

Кроме этого, кинофестиваль Short Film Days проводится ежегодно,а с 2022 года является еще и международным.

Расписание фильмов и их описание можно найти на официальном сайте культурно-дугового центра «Голицынский».

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В Петербурге откроется выставка в честь летчицы Лидии Зверевой
23 января 2024, 21:08

Фото: istockphoto.com/shironosov

В музее Владимира Набокова СПбГУ в Санкт-Петербурге 29 января откроется выставка «Тайный узор в явной судьбе», посвящённая первой дипломированной лётчице России Лидии Зверевой.
Как передаёт «Петербургский дневник», Лидия Зверева смогла получить соответствующее образование в своё время несмотря на все общественные стереотипы, открыла лётную школу и сама практиковалась в полётах.

В основу выставки легли материалы, собранные автором книги о Лидии Зверевой «Девочка, которая хотела летать» Ириной Лисовой.

Сама выставка будет работать до 25 февраля.

Ранее сообщалось, что в Коломне завершается выставка «Сказки из жизни. Мой стиль начался с Брейгеля…». Выставка находится в Коломенской картинной галерее, в которой одновременно работает три выставочных зала для произведений живописи, графики, скульптуры, художественной фотографии и народного творчества.

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#история
#культура
#санкт-петербург
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Ушёл из жизни немецкий музыкант, создатель группы Boney M. Фариан
23 января 2024, 17:18

Фото: iStock/jorgeantonio

На 83 году жизни скончался немецкий музыкант, создатель известной группы Boney M. Франк Фариан, об этом сообщает NTV.
По информации СМИ, музыкант скончался в собственном доме в Маями. При этом, причины его смерти не уточняются.

Фариан является автором всеми любимого хита Daddy Cool. Помимо этого, музыкант основал ряд других поп-проектов, среди которых: Eruption, Precious Wilson, Far Corporation, Milli Vanilli, La Bouche. К тому же, в 80-х годах прошлого века он считался самым успешным продюсером международного уровня.

Напомним, 18 января стало известно о смерти известного театрального критика Валерия Семеновского. Как сообщили в ГИТИС, он был педагогом очень многих крупнейших театральных критиков России.

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#германия
#продюсер
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Спектакль «Варшавская мелодия» покажут в Подмосковье
23 января 2024, 17:01

Фото: istockphoto / fergregory

В Щелкове состоится спектакль «Варшавская мелодия». Об этом сообщила пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.
Мероприятие пройдет 27 января в театрально-концертном центре «Щелковский театр»

«Актерский ансамбль в сопровождении музыкантов духового оркестра расскажет зрителю историю о настоящей любви и красоте человеческой души. История разворачивается вокруг молодых влюбленных в послевоенное время», — поделились в пресс-службе ведомства.

Начало постановки в 18:00. Узнать подровную информацию о спектакле и покупке билетов можно на официальном сайте театрально-концертного центра «Щелковский театр».

Кроме этого, теперь в постоянном репертуаре щелковского центра можно увидеть большой выбор спектаклей разных жанров для разных возрастных категорий.

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