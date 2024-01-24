Литэксперт Корнев назвал «Туннель» Яны Вагнер самым ожидаемым в этом году

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«У Арнольда Шварценеггера когда-то вышла книга «Моя самая правдивая история», в которой он отошёл от классических канонов биографии, где авторы, как правило, превозносят себя. У Шварценеггера — это история простого мальчика, который постепенно добился невиданных высот, причём в абсолютно разных отраслях. Если книга Маска будет такой, я её с удовольствием прочту», — прокомментировал в беседе с RuNews24.ru Корнев.
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