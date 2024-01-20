В европейских библиотеках совершили серию краж русской классики

Фото: istockphoto/Cheri Alguire
Во Франции задержали группа преступников, которая похищала из библиотек европейских городов прижизненные издания писателей.
В числе украденных книг оказались издания Александра Пушкина, Николая Гоголя и Михаила Лермонтова. Le Parisien пишет, что мужчин с гражданством Грузии подозревают в краже раритетных изданий из библиотек Франции, Швейцарии, Германии, Финляндии, а также Польши, Литвы, Латвии, Эстонии. Корреспондент «Коммерсанта» Алексей Тарханов предполагает, что кражи совершались по заказу из России.
Преступники во всех библиотеках действовали по одной схеме: они представлялись исследователями русской литературы, затем выписывали редкие прижизненные издания писателей и поэтов XIX века, а потом выносили книги или заменяли их на копии.
По словам одного из злоумышленников, он украл книги из любви к ним. По его словам, он готовил диссертацию на тему «Демократия в русской литературе XIX века». Всего из национальной библиотеки Франции BnF он украл восемь книг. Их стоимость оценивается в €650 тысяч.
Аналогичные кражи антикварных книг зафиксировали в Финляндии и Германии. 17 книг Пушкина и Гоголя похитили в Латвийской национальной библиотеке, 8 украдены в библиотеке Тартуского университета в Эстонии, также сборник Пушкина вынесли из Женевского университета.
Ранее сообщалось, что неизвестные обокрали вагон поезда, перевозивший компьютерную технику для космодрома «Восточный». Об этом пишет Telegram-канал «112».
Отмечается, что 16 декабря поезд с техникой выехал из Омска. В преддверии новогодних праздников состав прибыл в точку назначения, но несколько дней стоял, ожидая разгрузки. После того, как сотрудники космодрома «Восточный» пересчитали всю прибывшую аппаратуру, они обнаружили отсутствие части техники на сумму, превышающую 250 тысяч рублей.
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Преступники во всех библиотеках действовали по одной схеме: они представлялись исследователями русской литературы, затем выписывали редкие прижизненные издания писателей и поэтов XIX века, а потом выносили книги или заменяли их на копии.
Аналогичные кражи антикварных книг зафиксировали в Финляндии и Германии. 17 книг Пушкина и Гоголя похитили в Латвийской национальной библиотеке, 8 украдены в библиотеке Тартуского университета в Эстонии, также сборник Пушкина вынесли из Женевского университета.
Ранее сообщалось, что неизвестные обокрали вагон поезда, перевозивший компьютерную технику для космодрома «Восточный». Об этом пишет Telegram-канал «112».
Отмечается, что 16 декабря поезд с техникой выехал из Омска. В преддверии новогодних праздников состав прибыл в точку назначения, но несколько дней стоял, ожидая разгрузки. После того, как сотрудники космодрома «Восточный» пересчитали всю прибывшую аппаратуру, они обнаружили отсутствие части техники на сумму, превышающую 250 тысяч рублей.
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Мария Фирсова