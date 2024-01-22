Подмосковные библиотеки подготовили ко Дню студента квизы, мастер-классы и концерты

Фото: пресс-служба Минкультуры и туризма МО
«Гостей библиотечных праздников ждут развлекательно-интерактивные программы, концерты, викторины, мастер-классы, литературные игры и многое другое», — говорится в сообщении.В Электростали молодёжный Библиотечно-информационный центр во вторник, 23 января, проведёт квиз по истории русского студенчества и студенческим приметам, а также литературную игру. Центральная библиотека Красногорска 24 января приглашает на игру «А ты смотрел?». В Шаховской центральной библиотеке 25 января проедут игровую программу «Студенчества весёлая пора», а в Центральной библиотеке Талдомского округа устроят праздник «Татьянин день».
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