Школьники Дубны устроились на летнюю подработку в коммунальную службу

Фото: пресс-служба администрации г.о. Дубна
На работу в сфере жилищно-коммунальных услуг устроились школьники из Дубны на время каникул, с 1 июля 14 учеников помогают содержать город в порядке, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Ребят привлекают на работы по уборке и озеленению городских улиц. Жители Дубны уже не раз видели, как молодые люди собирают мусор на газонах вдоль городских улиц, стригут кустарник вдоль дорог и около домов, собирают скошенную траву», — говорится в сообщении.Некоторые школьники работают в теплицах, где выращивают растения и цветы для городских клумб. Сейчас там ведётся подготовка к новому посевному году.
Кроме того, некоторые школьники устроились на подработку в парки Дубны: они поливают цветы, красят скамейки и урны, обрезают кустарники и деревья и собирают мусор.
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