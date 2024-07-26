Медики из Дубны представили инновационное оборудование для проверки здоровья

Фото: пресс-служба администрации г.о. Дубна
Демоверсию комплексного Центра здоровья работающих представили специалисты Медико-санитарной части N9 ФМБА России из Дубны на выставочной площадке форума «Здоровое общество», сообщает пресс-служба администрации городского округа.
Глава медик-санитарной части Ирина Ларионова рассказала, что оборудование Центра здоровья работающих связано в одну систему искусственным интеллектом, что позволяет человеку получить максимально полную информацию о своём здоровье и своевременно обратиться за профессиональной помощью.
По итогу тестирования пациент получает рекомендации по питанию и здоровому образу жизни.
Форум «Здоровое общество» проводился 24-25 июля в Москве.
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«Программно-аппаратные комплексы и инновационные тренажеры, установленные в «умной палате» Центра, позволяют за десять минут провести диагностику пациента по 128 физиологическим параметрам. Оценивается работа сердечно-сосудистой системы, нагрузка на позвоночник, утомляемость и уровень стресса», — пояснила Ирина Ларионова.
По итогу тестирования пациент получает рекомендации по питанию и здоровому образу жизни.
Форум «Здоровое общество» проводился 24-25 июля в Москве.
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