В Дубне спасли кота, застрявшего сначала на дереве, а потом на крыше

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Настоящая спасательная операция с неожиданным финалом развернулась в одном из дворов Дубны. Там на дереве двое суток сидел кот, сообщили в пресс-службе Министерства территориальной политики Московской области.
Снять зверя своими силами у жителей не получилось, и они попросили помощи в соцсетях. Призыв услышали сотрудники команды главы Дубны, и по их поручению во двор отправилась вышка МБУ «ЖКУ».
Приехавшие специалисты подняли вышку. Но тут спасательная операция приняла неожиданный оборот. Набравшись смелости, усатый прыгнул на крышу соседнего дома и начал отчаянно мяукать. Городские коммунальщики отправились туда, но кот улизнул. Решение нашли вместе с жителями.
«Один чердак оставили открытым, подложили палку в надежде на то, что животное успокоится и выйдет», – рассказала местная жительница Анастасия НауменкоТак и случилось. Через некоторое время жители обнаружили кота прогуливающимся во дворе
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Лора Луганская