Подмосковный Серпухов стал наукоградом

Фото: iStock/LARISA DUKA
Статус наукограда присвоили городскому округу Серпухов, соответствующее постановление подписал премьер-министр России Михаил Мишустин, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Создание наукограда на территории Большого Серпухова позволит аккумулировать и реализовывать научные идеи, создать современную инфраструктуру для инноваций, практического внедрения разработок ученых», — отмечается в сообщении.В настоящее время в научно-производственный комплекс округа Серпухов входит 50 организаций и предприятий, ведущих научную деятельность, создающих экспериментальные разработки и занимающихся подготовкой научных кадров.
Напомним, ранее статус наукоградов носили города Пущино и Протвино, в прошлом году они вошли в состав округа Серпухов.
Читайте также:
Выпускник лицея «Протвино» достиг высшего результата на ЕГЭ по математике
В Серпухове состоялся выпускной в Военной академии РВСН им. Петра Великого
Во дворах Серпухова завершают ремонт асфальта
Лев Каштанов