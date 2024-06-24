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Подмосковный Серпухов стал наукоградом

24 июня 2024, 10:19
Фото: iStock/LARISA DUKA

Фото: iStock/LARISA DUKA

Статус наукограда присвоили городскому округу Серпухов, соответствующее постановление подписал премьер-министр России Михаил Мишустин, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Создание наукограда на территории Большого Серпухова позволит аккумулировать и реализовывать научные идеи, создать современную инфраструктуру для инноваций, практического внедрения разработок ученых», — отмечается в сообщении.
В настоящее время в научно-производственный комплекс округа Серпухов входит 50 организаций и предприятий, ведущих научную деятельность, создающих экспериментальные разработки и занимающихся подготовкой научных кадров.



Напомним, ранее статус наукоградов носили города Пущино и Протвино, в прошлом году они вошли в состав округа Серпухов.

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#наукоград
#серпухов
#михаил мишустин
Профессор из Коломны стала победителем конкурса научных работ
24 июня 2024, 11:11

Фото: пресс-служба министерства образования Московской области

Профессор из Коломны стала победителем международного конкурса научных работ «ЗНАНИЕ. ИННОВАЦИИ. ПРИОРИТЕТЫ». Об этом сообщила пресс-служба министерства образования Московской области.
Декан факультета иностранных языков ГСГУ Ирина Саламатина одержала победу в Международном конкурсе, посвященном Десятилетию науки и технологий.

«За свой вклад в науку и образование профессор была удостоена диплома победителя первой степени от Научно-просветительского центра «Традиция», Вятского государственного агротехнологического университета и Историко-культурного молодёжного научного общества «Самобытная Вятка», — поделились в пресс-службе.

Профессор заняла первое место за учебно-методическое пособие «Britain and the USA: Country Studies», предназначенное для бакалавров по дисциплине «Страноведение и лингвострановедение».

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RT: против руководства ФБК* могут возбудить дела по экстремистским статьям
24 июня 2024, 10:53

Фото: iStock/simpson33

В отношении сотрудников ФБК* Дмитрия Низовцева** и Сергея Бойко** могут возбудить новые уголовные дела по экстремистским статьям. Об этом сообщает RT со ссылкой на опрошенных юристов.
Юристы уверены, что у полиции есть все основания для начала доследственных проверок.

Напомним, ещё в 2022 году Низовцев** и Бойко** на YouTube-канале ФБК* оправдывали поджоги военкоматов и убийства их сотрудников. Низовцев** заявлял, что допустимо стрелять в военкомов. При этом Бойко** добавлял, что это стоит делать для защиты своей жизни.

«Есть признаки по ст. 280.4 УК России («Публичные призывы к деятельности, направленной против безопасности государства»)», — рассказала адвокат Сталина Гуревич в беседе с RT.

При этом заслуженный юрист России Иван Соловьёв увидел в подобных высказываниях признаки призыва к совершению терактов и публичного оправдания терроризма.

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* Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) включён в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента. Организация признана экстремистской, её деятельность запрещена в РФ.

** Физлица, признанные иностранными агентами.
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Жителей Подмосковья приглашают принять участие в строительном чемпионате
24 июня 2024, 10:50

Фото: пресс-служба АНО «Россия — страна возможностей»

IV Международный строительный чемпионат будет проводиться в России в этом году, принять в нём участие могут люди, работающие в сфере строительства, а также школьники и студенты, сообщает пресс-служба АНО «Россия — страна возможностей».
«Участники чемпионата получат возможность заявить о себе на всю Россию, продемонстрировать профессиональные навыки, а также стать частью кадрового резерва строительной отрасли», — говорится в сообщении.
Регистрация на участие в основной, студенческой и школьной лиге открыта на сайте чемпионата. Предварительный этап для основной и студенческой лиг будет проходить с 1 июля до 31 августа. Регистрация и предварительный этап школьной лиги идёт с 21 июня и завершится 25 августа.

Финал чемпионата состоится с 1 по 4 октября в Екатеринбурге.

Полная информация о чемпионате размещена на сайте проекта.

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#россия
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В Подмосковье проверили ход подготовки к зиме четыре военных городка
24 июня 2024, 10:38

Фото: пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области

МОС АВС проверила ход подготовки к зиме четырех военных городков на территории Подмосковья. Об этом сообщила пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.
Всего проверки проведены в военных городках, расположенных в городских округах Сергиево-Посадский, Егорьевск, Ступино и Истре.

«Особое внимание уделяется оценке хода подготовки котельных, сетей водоснабжения и водоотведения. Проверяется состояние жилого фонда, придомовой территории, работе по вывозу мусора, а также наличие нормативной документации и аварийно-ремонтных формирований», — подчеркнули в пресс-службе.

По итогам всех проверок готовность населенных пунктов к зиме составляет от 1 до 40%. ​вторая проверка пройдет в августе этого года.

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Во дворах Серпухова завершают ремонт асфальта
24 июня 2024, 10:16

Фото: iStock/Bogdanhoda

Ремонт асфальтобетонного покрытия завершают во дворах у домов №№34. 36, 36А и 36Б по Цеховой улице и у домов №№2 и 4А по Дальней улице в Серпухове, параллельно проводится благоустройство территорий, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
Как отметил глава округа Сергей Никитенко, при проведении работ учитывается мнение местных жителей.

«Обратная связь от жителей для нас очень важна. В процессе работ поступали обращения по качеству укладки асфальтобетонного покрытия. Недочёты подрядчик оперативно устранил. Ход ремонта держим на контроле», — сказал Никитенко.
На объектах уже завершено обустройство тротуаров, появились новые пешеходные дорожки и отремонтированы уже имеющиеся. По запросу жителей создаются парковочные пространства. Кроме того, планируется установить детскую площадку и площадку для воркаута.

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#благоустройство
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В Серпухове состоялся выпускной в Военной академии РВСН им. Петра Великого
24 июня 2024, 10:13

Фото: istockphoto / witsarut sakorn

В Серпуховском филиале Военной академии РВСН им. Петра Великого состоялся выпускной. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Серпухов.
Глава городского округа Сергей Никитенко вместе с городским прокурором, председателем Совета депутатов , депутатами,и представителями других организаций поздравили защитников.

«В этом году высшее военное заведение окончили более 450 офицеров и порядка 30 прапорщиков. 32 выпускника получили красные дипломы, а два — медали «За отличие». Благодарю выпускников за выбор посвятить свою жизнь служению Родине. Уверен, что знания и навыки, полученные в стенах академии, позволят справиться с любой задачей. Выпускникам — успехов в ратном труде, здоровья, счастья и благополучия», — отметил Сергей Никитенко.

Стоит отметить, что в академии сейчас уделяется особое внимание защите нашего государства и укомплектованности армии грамотными специалистами.

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#серпухов
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В Севастополе ввели режим ЧС регионального характера после атаки ВСУ
24 июня 2024, 09:57

Фото: iStock/DedMityay

В Севастополе ввели режим чрезвычайной ситуации регионального характера. Соответствующий указ от 23.06.2024 № 72-УГ был опубликован на официальном интернет портале Правительства Севастополя.
«Признать обстановку, сложившуюся на территории города Севастополя, чрезвычайной ситуацией регионального характера», — сказано в документе.

Режим ЧС будет действовать с 23.06.2024 и до особого распоряжения. Контроль за выполнением настоящего Указа, губернатор оставил за собой.

Напомним, что 23 июня текущего года боевики ВСУ атаковали Севастополь оперативно-тактическими ракетами ATACMS американского производства. Российские системы ПВО сбили четыре ракеты над акваторией Чёрного моря, но обломки упали в прибрежной полосе. В результате удара пострадали 124 человек.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Вооруженные силы Украины не просто так выбрали для своего удара американскими ракетами по Севастополю праздничный день Святой Троицы. По ее словам, для Киева это настоящее ритуальное преступление, которое является актом ненависти ко всему русскому, в том числе и православию.

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В Пущине подключили архитектурную подсветку на бульваре Болотова
24 июня 2024, 09:56

Фото: iStock/Elena Pantiukhina

Работы по благоустройству бульвара Андрея Болотова ведутся в подмосковном Пущине, на объекте установили архитектурную подсветку подпорных стен, сообщает пресс-служба администрации городского округа Серпухов.
«Территория стала еще светлее и комфортнее для вечерних прогулок. В темное время суток общественное пространство преображается благодаря иллюминации», — отмечается в сообщении.
В рамках благоустройства на бульваре восстановили подпорные стены, уложили новую плитку, установили качели, беседки, скамейки и урны, а также стенды, на которых размещена информация об учёном Андрее Болотове, чьё имя носит бульвар.

Благоустройство проводится по программе «Формирование современной комфортной городской среды». Все работы планируется завершить до конца лета.

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#скверы
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В Подмосковье ожидается третий класс пожарной опасности
24 июня 2024, 09:38

Фото: istockphoto / Aleksander

В регионе к концу недели ожидается повышение класса пожарной опасности до третьего. Об этом сообщила пресс-служба комитета лесного хозяйства Московской области.
За прошедшие дни в подмосковных лесах возгораний не зафиксировано.

«Сегодня в Бородинском, Волоколамском, Дмитровском, Клинском, Наро-Фоминском, Сергиево-Посадском, Талдомском и Шатурском лесничествах — II класс пожарной опасности.25 и 26 июня на всей территории Московской области ожидается III класс пожарной опасности», — поделились в пресс-службе.

Стоит отметить, что в случае обнаружения возгорания нужно сообщить о нем по номеру горячей линии лесной охраны 8-800-100-94-00 или по единому номеру «112» вызова экстренных служб.

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