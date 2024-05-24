Любимова заявила о работе в России над фильмами об СВО

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Министр культуры России Ольга Любимова отметила работу ведомства в направлении создания фильмов, посвящённых специальной военной операции на Украине для героизации её ветеранов.
Она добавила, что такие фильмы будут носить патриотическую направленность, на которую в нашем обществе сейчас большой спрос.
Ранее Ольга Любимова говорила о важных направлениях работы ведомства в Новороссии и Донбассе, включая ремонт зданий и создание новых экспозиций по новейшей истории страны.
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«Проводятся бесплатные показы кинокартин, созданных документальным телеканалом RT Documentary: «Я живой», «Святые из медблока», «Военкоры», «Я ушла на войну», — прокомментировала в беседе с RT Любимова.
Ранее Ольга Любимова говорила о важных направлениях работы ведомства в Новороссии и Донбассе, включая ремонт зданий и создание новых экспозиций по новейшей истории страны.
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Мелисса Тимофеева