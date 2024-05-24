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Любимова заявила о работе в России над фильмами об СВО

24 мая 2024, 15:30
Фото: iStock/varunyu suriyachan

Фото: iStock/varunyu suriyachan

Министр культуры России Ольга Любимова отметила работу ведомства в направлении создания фильмов, посвящённых специальной военной операции на Украине для героизации её ветеранов.
Она добавила, что такие фильмы будут носить патриотическую направленность, на которую в нашем обществе сейчас большой спрос.

«Проводятся бесплатные показы кинокартин, созданных документальным телеканалом RT Documentary: «Я живой», «Святые из медблока», «Военкоры», «Я ушла на войну», — прокомментировала в беседе с RT Любимова.



Ранее Ольга Любимова говорила о важных направлениях работы ведомства в Новороссии и Донбассе, включая ремонт зданий и создание новых экспозиций по новейшей истории страны.

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#кино
#культура
#министр
#спецоперация
#фильм
Любимова заявила о важных направлениях работы в Новороссии и Донбассе
24 мая 2024, 15:13

Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко

Министр культуры России Ольга Любимова заявила о важных направлениях работы ведомства в Новороссии и Донбассе, включая ремонт зданий и создание новых экспозиций по новейшей истории страны.
«Важное направление — кинофикация новых территорий, ведь на момент присоединения к России там действовала всего пара кинозалов. Сегодня их уже 55, а к концу 2030 года мы планируем эту цифру удвоить. В свою очередь, учреждения культуры новых регионов активно включаются во Всероссийский гастрольно-концертный план», — добавила в беседе с RT Любимова.

А в Москве с 8 по 11 августа состоится IV Международный кинофестиваль «Форма жизни». Мероприятие будет посвящено теме защиты окружающей среды.

«В столице с 8 по 11 августа пройдет IV Международный кинофестиваль «Форма жизни», организованный Киностудией имени Горького при поддержке департамента культуры Москвы и правительства города. Конкурс на участие уже открыт, он продлится до 20 июля», – приводит АГН «Москва» сообщение пресс-службы продюсерского центра Киностудии им. Горького.

Ранее сообщалось, что в Московской области к 22 июня и 3 сентября пройдут показы документальных фильмов о Великой Отечественной Войне.

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#кино культура
#россия
#регионы
#донбасс
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В Подмосковье на выходных пройдут концерты «Город танцует в парках»
24 мая 2024, 13:25

Фото: istockphoto / Dmitry Potashkin

В Подмосковье 25 и 26 мая пройдут концерты второго сезона фестиваля «Город танцует в парках». Об этом сообщила пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.
Концерты пройдут 25 мая в Центральном парке культуры и отдыха в Пушкино в 11:00, в Центральном городском парке Королёва 15:00 и в Раменском городском парке в 19:00 и 26 мая в парке им. О. Степанова в Серпухове в 10:00, в городском парке Каширы в 15:00 и в Центральном парке культуры и отдыха Зарайска в 20:00.

«Местные танцевальные команды представят зрителям концертные номера. Оценивать выступления будет звездное жюри, в составе которого среди прочих заслуженный артист РФ и художественный руководитель проекта Егор Дружинин. Также в рамках концертной программы на сцене выступят участники телешоу «Танцы» и «Новые танцы», — подчеркнули в пресс-службе.

Посетить выступления могут все желающие. Подробную информацию можно найти на официальном сайте проекта и в танцевальном сообществе ВКонтакте.

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#танцы
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Директор РЭМ Купина заявила о прямой связи культуры и спорта
23 мая 2024, 19:37

Фото: РИА Новости/Александр Гальперин

Директор Российского этнографического музея (РЭМ) Юлия Купина заявила, что спорт напрямую связан с народной культурой нашей страны.
«Посещение музея считается частью здорового образа жизни. Известны случаи, когда врачи рекомендуют такое времяпровождение. Многие люди сами понимают, как важно для физического здоровья здоровье духовное. Что же касается спорта – мы изучаем спортивные традиции, которые характерны для культуры различных народов», – пояснила в беседе с «Петербургским дневником» Купина.

Она добавила, что в самом Музее хранятся памятники спортивной культуры.

По её словам, спортивные традиции и практики также являются объектом изучения этнографии как одного из элементов культурного наследия народов.

В Санкт-Петербурге состоится благотворительный забег «Бегом с Дневником», в котором примут участие и сотрудники РЭМ.

Ранее сообщалось, что в парках Московской области пройдет общеобластное мероприятие в честь Дня подмосковных парков.

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#культура
#музей
#санкт-петербург
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«Гжель» рассчитывает выйти на китайские маркетплейсы
23 мая 2024, 17:18

Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

«Объединение Гжель» планирует в ближайшее время выйти на китайские электронные торговые площадки. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства культуры и туризма Подмосковья, подводя итоги VIII российско-китайского ЭКСПО в Харбине.
«На выставке объединение было представлено новым торговым домом «Кузнецовский фарфор». Его регистрация будет завершена в ближайшее время, и это позволит продавать подмосковную продукцию на таких популярных торговых платформах, как Taobao, Tmall и JD», – рассказал коммерческий директор объединения Сергей Генералов.
Как отметили в министерстве, во время участия в ЭКСПО представители «Гжели» договорилась о поставках с двумя дистрибьюторами из провинции Харбин. Отправить продукцию в КЕР планируют до конца мая.

Объединение включает производственный комплекс «Гжель», музей и ландшафтный парк. В прошлом году компания открыла свой магазин в Шанхае.

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#народные промыслы
#гжель
#китай
#выставка
#подмосковье
#московская область
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В Подмосковье покажут три фильма, посвященные Великой Отечественной Войне
23 мая 2024, 13:50

Фото: istockphoto / LanaStock

В Московской области к 22 июня и 3 сентября пройду показы документальных фильмов о Великой Отечественной Войне. Об этом сообщила пресс-служба губернатора и правительства Московской области.
Фильмы покажут с целью патриотического воспитания предлагаю безвозмездно показать к 22 июня, 3 сентября документальные фильмы о Великой Отечественной Войне.

«Показ фильмов «Мы в садовника играли…», «Чума. Хроники Третьего рейха», «Писательская рота» состоялся в рамках XIII Международного патриотического фестиваля «Борис Коценко представляет». Автор сценария и режиссер фильмов — Максим Кузнецов. Показы пройдут в образовательных учреждениях, летних детских лагерях и учреждениях культуры — библиотеках, музеях, дворцах культуры, кинотеатрах, парках», — говорится в сообщении.

Присоединиться к просмотру фильмов смогут все желающие.

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#весна
#патриотизм
#великая отечественная война
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#память
#подмосковье
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В Дубне преобразили памятник паровозу у вокзала Большая Волга
22 мая 2024, 17:31

Фото: пресс-служба администрации г. о. Дубна

В Дубне отреставрировали памятник паровозу, который уже 20 лет стоит напротив вокзала Большая Волга. Об этом сообщили в пресс-службе администрации наукограда.
Время и вандалы не пощадили локомотив – он лишился трубы, стёкол и перил. Инициатором масштабной реставрации стал Михаил Иванков. Ценный экспонат появился в Дубне в 2001 году как раз при его участии как первого замминистра путей сообщения России.
«К 45-му дню рождения Дубны Министерство путей сообщения сделало наукограду подарок – памятник «Танк-паровоз 9П-742». Это бывший рабочий локомотив, который трудился на Транссибирской магистрали. В 2004 году его установили перед вокзалом. С того момента прошло 20 лет», – рассказал глава Дубны Максим Тихомиров.
«Мы решили в честь юбилея привести его в надлежащий вид, пускай стоит дальше и радует глаз приезжих», – пояснил Михаил Иванков.
Сейчас локомотив выглядит, как новый – яркий, со всеми деталями и блестящими информационными табличками.

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#московская область
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В Московской области проведут общеобластное мероприятие «Ярко в парках»
22 мая 2024, 17:12

Фото: пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области

В парках Московской области пройдет общеобластное мероприятие в честь Дня подмосковных парков. Об этом сообщила пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.
Мероприятия пройдут 25 мая в более 80 парках региона.

«В парке 30-летия Победы в Орехово-Зуеве всех желающих приглашают на молодежный квартирник, мастер-класс по рисованию и на лекторий о художнике и иллюстраторе детских книг Геннадии Спирине.В Клину гостит парка могут принять участие в ярком флешмобе «Мыльные пузыри» и творческие мастер-классы по созданию рисунка парка в технике граттаж. Парк на улице 7-го Ноября городского округа Лосино-Петровский, приглашает юных посетителей на рыбалку и творческие мастер-классы», — поделились в пресс-службе.

Также в парках пройдут фотовыставка «Прекрасно в парках», показательные выступления творческих и спортивных коллективов.

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#мероприятия
#фотовыставка
#подмосковье
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Под Талдомом пройдёт юбилейный совиный фестиваль
22 мая 2024, 15:09

Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

25 мая в заказнике «Журавлиная родина» в Талдомском городском округе проведут X «Совиный фест». Цель фестиваля – сохранение сов и мест их обитания, сообщили в пресс-службе Министерства культуры и туризма Московской области.
«Для посетителей проведут экскурсии в сопровождении орнитологов. Гости смогут увидеть совиное гнездо с птенцами, послушать лекции о совах заказника «Журавлиная родина». Также они узнают об особенностях сохранения птиц в дикой природе и ухода за ними в домашних условиях. На мероприятии будет работать ярмарка товаров на совиную тему. Состоятся творческие мастер-классы, фотовыставка, показы кино и мультфильмов, концертная программа», – уточнили в ведомстве.
Программа начнётся в 11:30. Вход свободный, но по предварительной записи. Все подробности можно узнать на главном туристическом портале Подмосковья.

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#птицы
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#талдом
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#подмосковье
#московская область
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Детские коллективы поборются за призы Пасхального театрального фестиваля в Пушкинском
22 мая 2024, 12:58

Фото: Istockphoto / Radist

26 мая в городском округе Пушкинский пройдёт Пасхальный театральный фестиваль. На сцене Пушкинского музыкально-драматического театра в посёлке Правдинский выступят детские коллективы, сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.
«Все постановки будут посвящены Пасхе. Жюри фестиваля «Радость Воскресения» определит лучших в нескольких номинациях и наградит победителей дипломами, грамотами и подарками. На фестивале пройдут мастер-классы и другие просветительские мероприятия», – говорится в сообщении.
Фестиваль состоится по адресу: посёлок Правдинский, Степаньковское шоссе, 31б. Начало – в 14 часов. Вход свободный.

Фото: пресс-служба администрации городского округа Пушкинский

Как отметили в администрации, организаторами фестиваля выступили Пушкинское благочиние и Пушкинский музыкально-драматический театр.

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#фестиваль
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#культура
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#московская область
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