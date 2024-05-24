Любимова заявила о важных направлениях работы в Новороссии и Донбассе

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Министр культуры России Ольга Любимова заявила о важных направлениях работы ведомства в Новороссии и Донбассе, включая ремонт зданий и создание новых экспозиций по новейшей истории страны.
«Важное направление — кинофикация новых территорий, ведь на момент присоединения к России там действовала всего пара кинозалов. Сегодня их уже 55, а к концу 2030 года мы планируем эту цифру удвоить. В свою очередь, учреждения культуры новых регионов активно включаются во Всероссийский гастрольно-концертный план», — добавила в беседе с RT Любимова.
А в Москве с 8 по 11 августа состоится IV Международный кинофестиваль «Форма жизни». Мероприятие будет посвящено теме защиты окружающей среды.
«В столице с 8 по 11 августа пройдет IV Международный кинофестиваль «Форма жизни», организованный Киностудией имени Горького при поддержке департамента культуры Москвы и правительства города. Конкурс на участие уже открыт, он продлится до 20 июля», – приводит АГН «Москва» сообщение пресс-службы продюсерского центра Киностудии им. Горького.
Ранее сообщалось, что в Московской области к 22 июня и 3 сентября пройдут показы документальных фильмов о Великой Отечественной Войне.
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